Megmenthetnénk a világot a pusztulástól, de ez így nem fog menni

A klímavédelem szempontjából kardinális kérdés, hogy sikerül-e megfelelő mértékben csökkenteni a húsfogyasztást, hiszen részben ez teszi szükségessé a nagyüzemi állattartást, ami jelentősen hozzájárul a klímaváltozáshoz. Az egyik megoldása a problémának az alternatív hústermékek fogyasztása, mint a növényalapú vagy teljesen szintetikus megoldások. Ezek néhány éve még bombaként robbantak be az élelmiszeriparban, és jelentek meg számos nagy étteremlánc kínálatában, de a lendület látszólag csúnyán megtört. A húsalternatívák értékesítése közel 10 százalékot zuhant egy év alatt és a különböző kutatások is azt támasztják alá, hogy a fogyasztók továbbra is szkeptikusak ezenek a termékeknek az egészségügyi hatásaival, és valódi értékével kapcsolatban - ez természetesen tükröződik a szektor zászlóshajójának számító Beyond Meaten, amely szinte a teljes piaci értékét elvesztette néhány év alatt.

Sokan várták a megváltót

Közel egy évtizedes fejlesztés után a növényi alapú húsok 2018-ban kezdték mainstreammé válni. Az élelmiszerboltok elkezdték árulni a Beyond Meat féle darált marhahúst és kolbászt, míg egyre több étterem kezdett kínálni növényi alapú húst az étlapján. A Burger King bejelentette az Impossible Whopper bevezetését, amelyet más gyorsétteremláncok is követtek, mint például a húsmentes pepperoni pizza a Pizza Hutnál, és természetesen nem szabad kifelejteni a McDonald's McPlant burgerét.

Egy időre a Wall Street is vegetáriánus lett. A Beyond Meat piaci értéke 2019-ben közel 14 milliárd dollárra rúgott, többre, mint a Macy's vagy a Xerox. A leglelkesebb befektetők úgy vélték, hogy a növényi alapú húsok 2030-ra az összes húsértékesítés 15 százalékát fogják kitenni.

A történet viszont hasonlóvá vált ahhoz, amit sok olyan új vállalkozás tapasztal, amelyekbe a Szilícium-völgyi kockázati tőke áramlik az innováció iránti izgalomtól fűtve. Bill Gates támogatta a Beyond Meatet, és számos olyan kockázati tőkebefektető cég, amely jellemzően technológiai startupokba fektet be, pénzt öntött a növényi alapú húst előállító startupokba. Ironikus módon még a húsipar legnagyobb szereplői is befektettek a növényi alapú húst előállító vállalatokba.

Néhány befektető úgy vélte, hogy a növényi alapú hús olyan lesz, mint amilyenek a növényi alapú tejtermék-alternatívák lettek a tejtermékek piacán. Az olyan tejipari alternatívák, mint a mandula-, zab- és szójatej, jelenleg a piac 15 százalékát teszik ki, és az amerikaiak egyharmada iszik hetente valamilyen nem hagyományos tejet. A növényi alapú húsok azonban mások. Egyrészt a tej alternatívái már évtizedek óta léteznek, míg a növényi alapú húsok fejlesztése csak egy évtizede kezdődött el. Egy másik kulcskülönbség, hogy a laktózérzékenység sok amerikait arra késztetett, hogy tejalternatívát válasszon. Nem utolsó sorban pedig, a növényi alapú húsokkal ellentétben, amelyek általában ugyanolyan drágák, vagy még valamivel drágábbak is, mint a hagyományos húsok, a növényi alapú tejek ára a nem bio és a biotej között van, így a fogyasztók számára elérhetőbbek.

Természetesen mindkettő jobb az állatjólét és potenciálisan az éghajlatváltozás kezelése szempontjából. Kutatások kimutatták, hogy a húsfogyasztás csökkentése a leghatékonyabb dolog, amit az egyéni fogyasztók az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében tehetnek. Egy nagyszabású tanulmány kimutatta, hogy a húsfogyasztás nagymértékű csökkentése - ideális esetben 75 százalékkal kevesebb marhahús, 90 százalékkal kevesebb sertéshús és feleannyi tojás fogyasztása egy embere vetítve - elengedhetetlen az éghajlati katasztrófa elkerülése érdekében.

Mégsem jött el

A fogyasztók azonban úgy tűnik, hogy nem szívesen változtatnak viselkedésükön, ha a környezet - és nem az egészségük vagy a pénztárcájuk - az egyedüli haszonélvező. Az éghajlatváltozással kapcsolatos növekvő aggályok ellenére a vegetáriánus vagy vegán amerikaiak száma viszonylag stabil maradt az elmúlt 20 évben. A Gallup 1999 óta négyszer kérdezte meg az amerikaiakat arról, hogy vegetáriánusnak tartják-e magukat, és minden alkalommal 5-6 százalék mondta azt, hogy vegetáriánus, legutóbb 2018-ban 5 százalék. A veganizmusról kétszer kérdezték meg az amerikaiakat, és 2012-ben az amerikaiak 2 százaléka, 2018-ban pedig 3 százaléka mondta azt, hogy vegán.

A húsalternatívák elfogadása eközben lassabban halad, mint ahogy azt egykor remélték.

Ez abban is megmutatkozik, hogy nem stagnálni kezdtek az eladások, hanem jelentősen csökkennek.

Az Information Resources adatai szerint a 2022. szeptember 4-ig tartó 52 héten 10,5 százalékkal csökkent a bázisidőszakhoz képest a hűtött húsalternatívák értékesítése a kiskereskedőknél. Jonna Parker, a piackutató cég friss élelmiszerekkel foglalkozó szakértője szerint a visszaesés elsődleges oka a magasabb ár, de másról is van szó.

A kilónkénti ár alapján olcsóbb fehérjék jobban teljesítettek

- mondta Parker, aki megjegyezte, hogy a félvegetáriánus vásárlók, akik korábban az alternatív termékeket vették, most az olcsóbb valódi hústermékeket választják. Röviden, az emberek kevésbé hajlandóak felárat fizetni a műhúsért, de közben az íz- és az egészségügyi aggályok szintén fennállnak.

A Deloitte szerint a műhúsiparnak általános megítélési problémája van.

A cég által 2000 fogyasztó körében végzett júliusi felmérés alapján csökkent az a meggyőződés, hogy a növényi eredetű hús valóban egészségesebb és klímaszempontból fenntarthatóbb, mint az állati eredetű hús (bár a környezetvédelmi szempontok megalapozottak, az egészségügyi szempontokra ez nem feltétlen mondható el).

Hasonló látszott az indianai Purdue Egyetem által végzett egyik tanulmányban, mely során tájékoztatták a résztvevőket a hústermelés szénlábnyomáról, de mégis a nagyobb valószínűséggel választották a hagyományos húst, mint a növényi alapú alternatívát. Bhagyashree Katare, a tanulmány egyik szerzője szerint a résztvevőket elriaszthatta a növényi alapú hús íze és az a tény, hogy nem feltétlenül egészségesebb alternatívája a hagyományos húsnak. Számos növényi alapú húsalternatíva tápanyagtartalma hasonló a valódi húshoz. Az, hogy körülbelül ugyanannyiba kerül, vagy drágább is, mint a rendes hús, szintén csökkenti a fogyasztók számára a vonzerejét.

Ha pénzt költök egy étteremben, és húsevő vagyok, miért költenék pénzt növényi húsra? Inkább eszem egy valódi hamburgert. Ez egy technológia, és hosszú időbe telik, amíg az emberek megbíznak a technológiában és elfogadják azt. Szerintem a növényi alapú húsoknál ez a helyzet. Talán a technológia fejlődni fog, és egészségügyileg is jobb lesz

- mondta Katare.

Ráadásul a tényleges piac sokkal kisebb lehet, mint korábban gondolták még azok körében is, akik komolyan próbálják csökkenteni a vörös hús fogyasztásukat. Amikor például a Cracker Barrel nyáron bejelentette, hogy felveszi az Impossible Foods kolbászt az étlapjára, a közösségi médián keresztül heves ellenállásba ütközött.

Mélyrepülésben az üdvöskék

A különböző vállalatok különböző megközelítéseket alkalmaztak növényi alapú hústermékeik kifejlesztése során. A Beyond Meat arra összpontosít, hogy természetes összetevőkből, például borsóból, mungóbabból és barna rizsből származó fehérjét használjon a húshoz. Az Impossible Food, a Szilícium-völgyi versenytárs, technológiai megközelítést alkalmaz, géntechnológiával és fermentációval állítja elő a húsalternatívákat.

Számos ilyen vállalat célja az volt, hogy olyan növényi alapú terméket fejlesszen ki, amely megfelel a valódi hús állagának, ízének és szaftosságának. Bár egy Beyond Meat kolbász vagy Impossible Burger sokkal közelebb áll a valódi húshoz, mint a vegán kolbászok vagy vegaburgerek, a kutatók még mindig azon dolgoznak, hogy a növényi alapú húst ízletesebbé, egészségesebbé és olcsóbbá tegyék.

Viszont, ahogy a fentiekben is láttuk, a trend hullámvölgybe ért az elmúlt időszakban. Ahogy a The Guardian megjegyzi, a McDonald's McPlant burgerét a múlt hónapban parkolópályára tették, mivel az amerikai húsfogyasztók rávétele a növényi alternatívákra való átállásra kihívásnak bizonyult. A McDonald's mellett több, a céggel együttműködő partner is csendben befejezte a kísérleti bevezetést.

Ez drámai fordulatnak ahhoz képest, hogy alig két évvel ezelőtt még úgy tűnt, hogy a Beyond Meat és versenytársai egy élelmiszeripari forradalom elindítói lesznek.

Az iparági bikák szerintem nagyon vad, nagyon optimista becsléseket adtak arra vonatkozóan, hogy a piac mekkorára nőhet. De a fogyasztói környezet kemény, és ez a cucc nem olcsó

- mondta John Baumgartner, a Mizuho Securities elemzője.

A Beyond Meat részvényei megszenvedték az elmúlt időszakot. Idén 77,7 százalékot zuhant a papír, míg a 2019-es történelmi csúcshoz képest 94 százalékkal van lejjebb a jegyzés.

Egy ponton a Beyond Meat még közel 14 milliárd dollárt ért, ehhez képest a vállalat piaci értéke a hétfői zárásig mindössze 926 millió dollárra zuhant.

Ami a cég számait illeti, az első negyedéves gyorsjelentés után közel 20 százalékot ütöttek a papíron, miután 100,5 millió dolláros veszteséget jelentett, 109,5 dolláros árbevétel mellett. Ezek után a második negyedévben lecsökkentette az éves várakozását a cég és létszámcsökkentést jelentett be, emellett alulmúlta az elemzői várakozásokat árbevétel és profitsoron.

Az éves számokból az látszik, hogy még operatív szinten is veszteséges a cég, ráadásul az idei évben a Refinitiv konszenzusa alapján 495 millió dolláros árbevétel mellett 325 millió dolláros veszteséget érhet el. Ezek után a következő években ugyan nőhet a bevétel és csökkenhet a veszteség, azonban a belátható időtávon belül továbbra sem fog profitot termelni a cég az előrejelzések szerint.

Tovább tetézte a cég problémáit, amikor múlt héten az 53 éves Douglas Ramseyt, a Beyond Meat operatív igazgatóját letartóztatták, mert megütött egy autóst, majd megharapta a férfi orrát (ami a cég profiját figyelembe véve érdekes döntés volt) - derül ki a rendőrségi jelentésből, amelyet az NBC leányvállalata, a KNWA tévéállomás szerzett be. Az incidenst követően a Beyond Meat felfüggesztette Ramseyt.

Az elején tartunk

A növényi alapú élelmiszeriparban még eléggé az elején tartunk. Nagy kihívást jelent. A húsnak nagyon bonyolult szerkezeti felépítése van, nagyon összetett, rostos szerkezete... És ez a szerkezet határozza meg a megjelenését és a textúráját, azt, hogy hogyan viselkedik a szánkban, amikor rágjuk, mennyire rágós vagy lédús

- mondta David Julian McClements, a Massachusetts Amherst Egyetem élelmiszertudományi professzora, aki növényi alapú élelmiszer-alternatívákat kutat.

A húsipar lobbistái a növényi alapú húsok elleni érvelésük során rámutattak arra, hogy ezek a húsalternatívák feldolgozott élelmiszerek. A növényi alapú húsok az amerikai véget nem érő kultúrharcban is reflektorfénybe kerültek. Tíz konzervatív állam 2018-ban és 2019-ben betiltotta a "hús" szó használatát a nem állatokból származó termékek címkéin, célba véve a növényi alapú húsipart.

A növényi alapú húsok ellen tiltakozók ellenére McClements optimista, hogy a tudomány jobb húsalternatívákat hozhat létre, olyanokat, amelyeknek végül nehezebben tudnak majd ellenállni a húsevők.

Csak azért, mert feldolgozott, még nem jelenti azt, hogy egészségtelen. Jó táplálkozást és egészséget lehet beletervezni ezekbe a termékekbe. Néhány vállalat valóban nagy erőfeszítéseket tesz ennek érdekében

Még mindig sok pénz megy a jobb alternatívákon dolgozó cégekbe. A Good Food Institute, a növényi alapú alternatívákat népszerűsítő nonprofit szervezet becslése szerint az ilyen cégek 2021-ben 1,4 milliárd dollár támogatást kaptak - ez rekord az iparágban. A vállalatok a termékek szélesebb skáláján is dolgoznak, beleértve a hal és a steak alternatíváit.

Az ideális helyzet az, hogy olyan terméket készítünk, amely megkülönböztethetetlen a hústól, és olcsóbb, kényelmes és elérhető. Aztán ha választani kell a hús és ez a termék között, akkor mindig a növényi alapú terméket vesszük, mert tudjuk, hogy az jobb a környezetnek, határozottan jobb az állatok jólétének, és ha megfelelően tervezik, akkor az egészségünknek is jobbnak kell lennie

- mondta McClements.

Címlapkép: Getty Images