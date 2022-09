Üzlet Új klímabefektetési alapot indít a spanyol bank és az Innoenergy

Portfolio 2022. szeptember 28. 15:01

Az EIT Innoenergy és a spanyol bank eszközkezelője, a Santander Asset Management együttműködik egy olyan klímatechnológiai kockázati tőkealap elindításában, amely az energiaátalakítást felgyorsító startupokba fektet be - jelentette be a két vállalat a The Business Booster konferencián tartott sajtótájékoztatón.