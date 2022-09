Létszámstopot és átszervezéseket jelentett be a Facebook anyacége

Mark Zuckerberg vezérigazgató egy forrás szerint a létszámstopot az alkalmazottakkal tartott heti kérdezz-felelek ülésen jelentette be. Hozzátette, hogy a vállalat a legtöbb csapatban csökkenteni fogja a költségvetést, még a növekvő csapatokban is, és hogy az egyes csapatok maguk fogják eldönteni, hogyan kezeljék a létszámváltozásokat - ami jelentheti azt is, hogy nem töltik be az üresen maradt állásokat, vagy akár azt, hogy más csapatokba helyeznek át embereket, illetve "kivezessék” azokat, akik nem sikeresek - olvasható a Bloomberg által áttekintett megjegyzésekben.

Azt reméltem, hogy a gazdaság mostanra egyértelműbben stabilizálódik, de a látottak alapján még nem úgy tűnik, hogy ez így van, ezért kissé konzervatívan akarunk tervezni

- mondta Zuckerberg. A Meta szóvivője nem kívánt nyilatkozni.

A Meta az év elején közölte, hogy egyes vezetői pozíciók esetében lassítani kívánja a felvételt, és elhalasztotta a nyári gyakornokok számára a teljes munkaidős állások kiosztását. A létszámstopra azért volt szükség, mert "biztosak akarunk lenni abban, hogy nem veszünk fel embereket olyan csapatokba, ahol jövőre várhatóan nem lesznek szerepek" - magyarázta Zuckerberg.

Zuckerberg már júliusban figyelmeztetett, hogy a Meta folyamatosan csökkenteni fogja a létszámnövekedés ütemét, ahogyan azt is, hogy sok csapatot összébb húznak, hogy energiát tudjanak átcsoportosítani más területekre. A belső prioritások kiterjednek többek között a Reelsre, a Meta TikTok versenytársára, valamint Zuckerberg futurisztikus tervére, a metaverzumra. A Meta június 30-án több mint 83 500 alkalmazottat foglalkoztatott, és a második negyedévben 5700 új munkatársat vett fel. Zuckerberg szerint a vállalat 2023 végére "valamivel kisebb" lesz.

Címlapkép: Getty Images