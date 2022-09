Megerősítette az MVM: elég október 15-ig befizetni az új gázszámlákat

A mai Kormányinfón szóba került az, hogy a nyugdíjkifizetéseket megelőző napokban jár le a szeptemberi gázszámlák októberi befizetési határideje, ami kapcsán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt közölte : elég október 15-ig befizetni a számlákat, és nem lesz ennek pénzügyi retorziós következménye. Röviddel ezután éppen ugyanilyen tartalmú megerősítő közleményt küldött el szerkesztőségünknek az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Amint mi is megírtuk olvasói számlakép alapján: október 6-7. körüli határidővel kellett volna befizetni sok fogyasztónak a szeptemberben megérkezett gázszámláját, így tehát az október 12. körül esedékes nyugdíjfizetés előtt, ez pedig sokaknak nagyon nehéz helyzetet okozott volna. Ráadásul ha a határidő után fizetne az ügyfél, akkor a magas jegybanki alapkamat alapján még késedelmi kamatot is felszámíthatott volna neki az állami cég.

Gulyás Gergely azonban azt mondta: nyugodtan fizessék be továbbra is október 15-ig a számlát és nem lesz ennek semmilyen következménye, késedelmi kamatot sem számolhat fel a társaság és éppen ezt megerősítő közleményt küldött szerkesztőségünknek az MVM Next.

Ahogy hangsúlyozzák: „A lakossági gázfogyasztóknak elegendő október 15-ig befizetni a számlákat az MVM-nek, abban az esetben is, ha október 15. előtt jár le a fizetési kötelezettségük. A késésnek nem lesz semmiféle következménye, így késedelmi kamatot sem számol fel a társaság”.

A közleményben azzal indokolták az ettől eltérő kiküldött számlabefizetési határidőket, hogy „a tarifafejlesztéseket követően augusztus végén újraindított számlázások sok esetben eltértek az ügyfelek besorolás szerinti havi számlázási időpontjától, ebből kifolyólag sok esetben későbbre esett, de a számlafizetésig rendelkezésre álló napok számán az MVM nem változtatott. A számlázás a következő, októberben küldött számlák kibocsátásával visszakerül a megszokott időpontra”.

Az MVM tegnap is kiadott egy közleményt, amelyben arra a lehetőségre hívta fel a figyelmet, hogy megint biztosít egy óraállás bediktálási lehetőséget október 1-15. között, amellyel javaslata szerint csak azok éljenek, akik a kedvezményes éves gázfogyasztási korlát felett fogyasztanak.

