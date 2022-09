Zuhanórepülésben a tőzsdék, csúnya bukóban zárt Amerika

Nem lehet várni az ingatlanok szigetelésével, a következő időszak arról fog szólni, hogy fel kell újítani az európai épületállományt, így ez az évtized a hőszigetelés évtizede lesz – mondta el Tibor Dávid, a napokban új részvények kibocsátását tervező Masterplast alapító-tulajdonosa, a cég igazgatóságának elnöke a Portfolio Business podcast legújabb adásában. A régió egyik vezető hőszigetelőanyag-gyártója új stratégiát fogadott el, ám ez nem új irányt jelent, hanem meglévő folyamatokra erősít rá. Sok vállalat számára a környezet bizonytalan, a Masterplast ezzel szemben nemrég még az eredménycéljait is megemelte. A cég részvényei a magyar tőzsde prémium kategóriájában forognak, most pedig – további növekedési céljaikat támogatandó –, október 5-től új részvények lejegyzését teszik lehetővé. Az adásban Tibor Dávid egyebek mellett beszélt új gyárak megnyitásáról, a Masterplast európai pozícióiról, a tőkebevonás mögötti döntési folyamatról, a lakossági ársávról, valamint arról is, hogy miért lehet most jó döntés bizalmat szavazni a vállalatnak.