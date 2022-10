Chikán Attila: a professzionális energiabeszerzés most már minden vállalat kötelezettsége

Az energetikusok szerepe a vállalatoknál jelentősen megváltozott, két évtizede az energetikust valahol a telephely bal hátsó sarkában, két olajos rongy és egy hordó mellett átvágva lehetett megtalálni, aztán szép lassan beköltözött a főépületbe, most pedig a felsővezetés közelében foglal helyet, érzékeltette az energetikai átalakulásokat a Portfolio Energy Investment Forumon tartott előadásában ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója, a BCSDH elnöke.

Most már nem azt mondjuk, hogy lehetőség van arra, hogy energiastratégiája legyen egy vállalatnak, hanem azt, hogy kötelessége, hogy energiastratégiája legyen,

kezdte előadását Chikán Attila.

Két dologban egyetért az elemzők többsége:

az egyik az, hogy nem fognak visszatérni azok a szép idők, amikor 20 euró volt a gázár, és plusz mínusz 2 eurónyit volt volatilis, és az elektromos áram is jóval olcsóbb volt, mint ma,

a másik pedig az, hogy a jelenleginél lényegesen alacsonyabb szinten fognak az energiaárak stabilizálódni.

A mostani helyzetben Chikán szerint komoly lehetőségek is vannak,

aki az energiastratégiájával élen tud járni, az a saját szegmensében versenyelőnyre tud szert tenni.

Az alacsonyabb fajlagos költségek, vagy az ellátásbiztonság triviális, de a dekarbonizációs szempontok is versenyképességi tényezők. Egy ESG minősítés megszerzése sok vállalatnak lehet célja, ennek kimutatható előnyei vannak, például az, hogy olcsóbban juthat a vállalat finanszírozáshoz. Az Alteónak van ESG minősítése, a vállalat kötvénykibocsátása kapcsán látja azt, hogy például kedvezőbb kamatfelárban vagy futamidőben nyilvánul meg.

Chikán szerint a megújulókba való befektetőknek is egyre nagyobb szerepet kell vállalni abban, hogy kezeljék valamilyen módon az általuk létrehozott problémákat, például a rendszerszintű szabályozás költségeinek a legalább részbeni átterhelése a megújulókra egy olyan folyamat, ami már működik.

A professzionális energiabeszerzés most már minden vállalat kötelezettsége.

Elképesztő megtakarításokat lehet elérni iparvállalatoknál, volt olyan cég, ahol csak azzal 15 százalékos energiamegtakarítást lehetett elérni, hogy átnézték a termelésprogramozást energetikai szemmel, mondta Chikán Attila.

Számtalan iparágban ma már létező lehetőség, hogy részben valamilyen helyi energiatermelést is megvalósítsanak. A legtriviálisabb az, ha napelemeket szerelnek például az épületek tetőszerkezetére, de más megoldásokban is lehet gondolkodni, fontos viszont, hogy ezeket rendszerben gondolkodva kell megtenni, itt érdemes beszélni az energiatárolásról vagy az e-mobilitásról, ahol a töltő energiatárolóként is funkcionál, és segít az energiamenedzsmentben.

