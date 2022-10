Lakossági napelemek: mielőbb átalakítaná az elszámolást a MEKH

Nincsenek könnyű témák manapság az energetikában, de talán az egyik legnehezebb a megújulók rendszerintegrációjának kihívásai - fogalmazott a Portfolio Energy Investment Forumon tartott, a klímacélok villamosenergia-szektorban való megvalósításának gyakorlati korlátairól szóló előadását Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese. Elmondása szerint a problémák zömét a háztartás méretű (HMKE) napelemes rendszerekhez kapcsolódik, ahol a legnagyobb megoldandó kihívás a szaldóelszámoláshoz fűződik.

A háború kapcsán mindenki számára világossá vált, hogy a gázfüggőséget csökkenteni, míg az energiafüggetlenséget növelni kell, összességében pedig egy, a jelenleginél ellenállóbb, rugalmasabb villamosenergia-rendszerre van szükség. A klímacélok mellett ezzel összefüggésben is örömteli a magyarországi napalemes kapacitás felfutása; a 2030-as 6500 MW-os cél már 2024-ben teljesülhet, 2030-ra pedig 13 000 MW fölé kerülhet a hazai beépített fotovoltaikus (PV) teljesítőképesség - mondta Ságvári Pál.

Ez ugyanakkor egyben a PV piac túlhevülését is jelenti, amely helyzetben a túltámogatottság gyanúja is felmerül a MEKH elnökhelyettese szerint, aki egyebek mellett a rendszerhasználati díjak, a családpolitika, a Metár-tenderek területén elérhető támogatások hatására is utalt, hozzátéve, hogy a jelenlegi villamosenergia-piaci árak azt eredményezik, hogy egy potenciális befektető semmit nem kér egy darab csatlakozáson kívül, ami pedig nincsen.

A napenergia-termelésére vonatkozó célok elérése érdekében ezért sok tisztázandó kérdés merül fel. Az egyik legfontosabbat a naperőművek kiszabályozási költségeinek elmúlt években tapasztalható megugrása jelenti: két-két és fél év alatt ötszörösére emelkedett a hazai kiegyenlítő szabályozás költsége, így egy évre összességében akár 500 milliárd forint nagyságrendet is elérheti.

Ennek fő oka az, hogy

a PV-kapacitás felfutásához mérten a szabályozási kapacitások szűkösek Magyarországon, amit az is jelez, hogy a sokszorosát fizetjük a régiós kapacitásdíjaknak.

Ma elsősorban a gázerőművek biztosítják a rugalmasságot, de sokszor nem éri meg elindulniuk, viszont nem ritkán akkor sem adnak be olykor ajánlatot, ha ez gazdaságos lenne. Ennek különféle okai lehetnek - csoporton belüli optimalizáció, környezetvédelmi szabályok -, mindenesetre a villamosenergia-ellátás biztonsága szempontjából nem kedvező; a MEKH vizsgálja annak lehetőségeit, hogy hogyan lehet ezen a helyzeten változtatni.

Május 2. óta a közép- és a nagyfeszültségű hálózaton nincsen szabad kapacitás, ami ugye gyakorlatilag fékezi az új napelemparkok telepítését, míg a kisfeszültségen ez továbbra is lehetséges. A gondot egyrészt a kiegyenlítő-szabályozási kapacitáshiány rendszerszinten jelentkező problémája jelenti, másrészt a helyi szintet érintő feszültségtartási kihívások, amihez áramlási torlódási problémák is adódnak - a két szinten jelentkező problémákat pedig egyszerre kell kezelni.

A helyzetet súlyosbítja, hogy ma a legtöbb erőműnek olyan reaktivációs képessége van, hogy csak 15 percen belül tud reagálni. E téren a közeljövőben szigorodás várható az EU egységes piaci logikájából következően: 2024 közepétől 7,5 perces képességet kell kialakítani, ugyanennek az évnek a végétől pedig 5 percre kell leszorítani az aktiválási időt. Ma a hazai erőművek 30-40%-a képes az 5 perces válaszidőre.

Nem csak kevés tehát a hazai szabályozási képesség, és sokkal több kell belőle, de ezeknek drámaian javulniuk is kell a következő 2 évben, ami nagyon kevés, egyébként tovább fognak növekedni a szabályozási költségek, és adott esetben akár ellátási problémák is adódhatnak.

A helyzet kezelése érdekében május 2. óta változtak az időjárásfüggő termelők csatlakozásának feltételei, elsősorban is rugalmassági kapacitás biztosítását írták elő az új megújulós erőművekre. Ez, az erőmű beépített teljesítőképességéhez mért 30%-os úgynevezett aFRR kapacitásra vonatkozó követelmény azonban újragondolás alatt van a kormány uniós tárgyalásai kapcsán, különösen a saját fogyasztásra termelő erőművek esetében, amint erre korábban Palkovics László, technológiai és ipari miniszter is utalt előadásában. Az intézkedések között említette Ságvári Pál az újonnan csatlakozó termelőkre - kivéve a legkisebbeket - vonatkozó szigorúbb szabályozási kötelezettségeket; illetve a termelési oldalon a Mavir nem krízishelyzetben is visszafoghatja a termelést, ha szükségesnek találja; valamint a heti szabályozási kapacitás tender bevezetését, mint a gázerőművek anomáliájához kapcsolódó javító szándékú lépést.

A rövidebb távon megvalósítható további lépések között a MEKH elnökhelyettese a probléma helyi szintű kezelési lehetőségei között megemlítette az elosztóhálózat-fejlesztéseket: e téren 2030-ig évente 180 milliárd forint fejlesztést terveznek az engedélyesek, ami az elmúlt évtized átlagának duplája.

Ságvári Pál elmondása szerint a látható problémák zömét a háztartás méretű (HMKE) napelemes rendszerekhez kapcsolódik, ahol a legnagyobb megoldandó probléma a szaldóelszámoláshoz fűződik. A mostani rendszert szükséges átalakítani, erre van egy EU-s határidő is (2023. december 31.), de

a MEKH azt gondolja, hogy ezt mielőbb szükséges lenne megtenni; ha politikailag nehéz a kivezetése, akkor egy köztes lépés lehet a havi elszámolás kialakítása, mert ezzel legalább a szezonális problémát ki lehet venni a rendszerből.

A HMKE-k ugyanis nagyrészt nyáron termelik meg az energiát, és nagyrészt télen fogyasztják el, ami most lényegében földgázban van eltárolva, ami nyilván drága formája a tárolásnak. Mindemellett az inverterek szabályozásba való bevonását, illetve bizonyos szint (10,8 kW) felett a DSO-vizsgálat bevezetését is indokoltnak látja a Hivatal.

Rendszerszinten elsődlegesen az ipari fogyasztók rugalmassága kihasználásának a bevezetése kínálkozik rövidebb távú lehetőségként. Ma egy ipari fogyasztó csak akkor tud rugalmasságot biztosítani a hálózatnak, ha egyben termelő is, de a MEKH szerint az árazás átalakításával el kell érni, hogy a fogyasztó ezt akkor is meg tudja tenni, ha nem termel, csak fogyaszt. Ez egybevág azzal, a múlt héten elfogadott uniós kötelezettséggel, hogy 5%-kal csökkenteni kell a csúcsidejű villamosenergia-fogyasztást. Ságvári Pál elmondása szerint a Mavirral közösen vizsgálják annak lehetőségét, hogy valamilyen célzott termékkel vagy valamilyen egyéb ösztönző megoldás bevezetésével érdekeltté tehessék az ipari fogyasztókat abban, hogy ne a csúcsidőben fogyasszanak.

A Hivatal fontosnak tartja továbbá, hogy

minden, ajánlattételre képes piaci szereplő (gázerőmű) tegyen is ajánlatota kiegyenlító-szabályozási piacon.

Ahogyan a megújulók minél jobban való bevonását is, egyebek mellett egy olyan termékstruktúrával, amely a gázerőművekhez képest jóval rövidebb kapacitástermék ajánlatadási lehetőségeket jelent, a megújulók teljesítménygörbéjét figyelembe vevő referenciateljesítmény meghatározása mellett.

Közép távon a helyi szintű kihívásokra az úgynevezett elosztói rugalmassági platform indulását (leghamarabb jövő év vége felé jöhet az első), rendszerszinten a tartalékkapacitások határkeresztező beszerzése, illetve a rugalmassági mechanizmus minél előbbi bevezetését is megfontolandónak tartja a MEKH.

Összefoglalásul:

drámaian meg kell tehát erősíteni a szabályozási képességeket a közeljövőben.

Ez azért is szükséges, mert legrosszabb forgatókönyvként megjegyezte: fenn lesznek a háztetőn a napelemek, illetve a réteken a naperőművek, de az inverterek le fognak kapcsolni vagy a Mavir fogja ezeket leszabályozni - mondta Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese.

