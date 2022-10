Megszületett a döntés: drasztikus mértékben csökkenti a kitermelést az olajkartell

Egy hét alatt 13, csak az elmúlt három napban 9 százalékot emelkedett az olaj ára, a rali nem véletlen, a befektetők arra készültek, hogy a nagy olajkitermelő országok évek óta nem látott mértékben vágják vissza kitermelésüket. Kezdetben arról szóltak a hírek, hogy a kínálat szűkítése napi néhány százezer hordónyi lesz, ami inkább csak jelképes, jelzés értékű lépés lett volna, később azonban az OPEC-országok képviselőitől szivárgó információk alapján már napi 500 ezer, majd egymillió hordós csökkentésre lehetett számítani, a mai OPEC+-ülés előtt azonban már a napi 2 millió hordós termeléscsökkentés is az asztalon volt. Végül a nagy kőolajkitermelők arról állapodtak meg, hogy az előzetes híreszteléseknek megfelelően napi 2 millió hordóval csökkentik a kitermelést - írja a Wall Street Journal.

Hogyan jutottunk el idáig?

Amíg a háború kitörésekor a kezdeti pánik és piaci bizonytalanság együttese, addig júniusban már az orosz energiahordozókra kivetett embargó hajtotta fel az árakat közel másfél évtizede éve nem látott szintre. Ehhez képest a nyári hónapok a kőolajár csökkenéséről szóltak, olyannyira, hogy 2020 óta, a világjárvány kitörése óta először zárt zsinórban 3 hónapot eséssel az olaj ára.

Az esés hátterében főként a jegybankok - különösképpen a Fed - szigorodó monetáris politikája állt, az erősödő dollár, valamint a következtében növekvő recessziós félelmek pedig lavinaként temették maga alá a különböző instrumentumokat is, így a kőolajat is.

Az olajár hirtelen esésének következtében borítékolható volt a termeléscsökkentés, azonban korántsem a mostani 2 millió hordós mértékben. Szeptember elején még megjelentek olyan hírek is, hogy az Egyesült Államok kész lenne megtámasztani a piacot, és 80 dolláros hordónkénti árszinten megkezdhetnék stratégiai olajkészletük (SPR) újratöltését, miután az elszálló energiaárak gazdasági szereplőkre gyakorolt hatásai miatt közel 40 éves mélypontra apasztották azt.

Az amerikai stratégiai olajkészletek változása 1982 és 2022 között. Kép forrása: eia.gov

Az OPEC+ döntését megelőzően már jelentősen emelkedtek az árak, így egyelőre nem láthatunk nagyobb árfolyamreakciót, az árak azonban konszolidálódtak a magasabb szinteken.

A globális benchmarknak számító Brent típusú kőolaj ára ma minimális, 0,2 százalékos mínuszban van.

A WTI hordónkénti ára pedig 0,4 százalékkal került lejjebb.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a mostani 2 millió hordós napi termeléscsökkentésnek a gyakorlatban

várhatóan KISEBB HATÁSA LESZ A GLOBÁLIS KÍNÁLATRA,

mivel több tagország már most is jóval a hivatalos kvóták alatt termel, ami azt jelenti, hogy automatikusan megfelelhetnének az új határértéknek anélkül, hogy csökkenteniük kellene a kitermelést.

Merre tovább Fed?

A mostani csökkentés egyúttal tovább növelheti az infláció okozta feszültséget a világban, a termelés ilyen nagy mértékű visszavágása pedig intő jel lehet a világgazdasági szereplők számára is, hiszen ennek értelmében az OPEC+ tagországok Szaúd-Arábia és Oroszország vezetésével feltehetően mélyebb recesszióra készülnek, ami a kereslet nagyobb mértékű visszaesésével is járhat.

A mostani megállapodás a jegybankokat is nehéz helyzetbe hozza, hiszen amennyiben nem mutatnak megfelelő elkötelezettséget a szigorú monetáris politika folytatása mellett, különösen Amerikában, úgy könnyen, ismét 3 számjegyű olajárakat láthatunk majd a piacokon.

A tőzsdék emelkedését látva pedig pontosan ennek az ellentétjét árazta az elmúlt napokban a piac,

miután csalódást keltő munkaerőpiaci adatok érkeztek Amerikából, a befektetők úgy gondolták, hogy a csalódást keltő adatokat látva a Fed visszavonulót fújhat, és visszább foghatja a monetáris politikájának szigorítását. Az viszont biztos, hogy éppen ebben a helyzetben nem célszerű a Fednek lazítania, hiszen a döntés gyengébb dollárt is eredményezne, ami táplálhatná az energiaárak növekedését, ezáltal tovább fűtve a már most is évtizedes csúcsokon lévő inflációt.

Feszültség, feszültség hátán

A mostani helyzet pedig még komolyabb ellentéteket is szülhet:

Egyrészről az USA-ban a Biden-kormány és az amerikai olajtársaságok közt már régóta vita zajlk arról, hogy ki is a felelős a magas üzemanyag-árakért. A Fehér Ház tisztviselői pedig máris felkérték az amerikai energiaügyi minisztériumot, hogy elemezzék, vajon a benzin, a dízel és más finomított kőolajtermékek exportjának tilalma csökkentené-e az árakat - jelentette kedden a Bloomberg.

Másrészről pedig geopolitikai szempontból a döntés aláhúzza az amerikai-szaúdi kapcsolat feszült voltát, valamint a háború ellenére a Moszkvához fűződő szaúdi kapcsolatok erejét is.

