A befektetőknek is segítene tisztán látni az egységes zöldkötvény-kibocsátás

A vállalati zöld kötvények kibocsátásának többféle módszertan szerinti kritériumrendszere van jelenleg. Az egységes módszertan, illetve az átlátható és egymással összehasonlítható zöld paraméterek ezen a területen is nagyon hiányoznak. Az Európai Bizottság ezt felismerve, tavaly nyáron benyújtotta a European Green Bond Standard (EuGB, Európai Zöld Kötvény Sztenderd) előterjesztését, amely egy a befektetők szemében is megbízható keretet kíván biztosítani a zöld kötvények EU-n belüli egységes és transzparens kezelésére. Bár a tavaly nyári javaslat még nem forrott ki és jelenleg is zajlik a tagállamokkal az egyeztetés, a szakma már nagyon várja az egységes módszertant. Arra lehet számítani ugyanis, hogy ezáltal majd nő a tőke áramlása a zöld és összességében fenntarthatóbb projektek felé. Természetesen nem titkolt cél az sem, hogy a hírekben egyre sűrűbben felbukkanó ”greenwashing” jelenséget is visszaszorítsák, hiszen mostanság jól látható, milyen mértékben alá tudja ásni az egész rendszer hitelességét.

Az Európai Zöld Kötvény Sztenderdet EU-rendeletbe kívánják rögzíteni, - és bár az egyeztetések még folynak, illetve határidő sincs az elfogadást illetően - amint ez megtörténik az alkalmazása kötelező érvényű lesz az Unióban. A vállalatoknak ráadásul nem lesz szükséges megvárni a tagállami szintű jogharmonizációt, az abban foglaltak az EU szintű elfogadás után egyből alkalmazhatókká válnak. Mit is fog tartalmazni a sztenderd? Ugyan alkalmazása várhatóan önkéntes lesz, a terv szerint lesz egy minimálisan elvárt jelentéstételi kötelezettség a fenntartatónak bélyegzett kötvényekre vonatkozóan.

Csak a sztenderdnek megfelelő kötvények lesznek EU Green Bondnak azaz EuGB-nek minősíthetők.

Csak az EU Taxonómiának megfelelő tevékenységekkel összhangban lehet majd a kötvényt kibocsátani, és legfeljebb 5-10 éven belül teljesíteni kell a célt.

Éves jelentéstételi kötelezettséggel jár, és szükséges meghatározott mérőszámokkal is alátámasztani. Ez tartalmaz információt többek között arról, hogy a pénzek felhasználása százalékos értékben mennyire taxonómia-megfelelő; arról, hogyan befolyásolhatják negatívan a vállalati beruházási döntések a megcélzott fenntarthatósági KPI-okat; valamint arról is, hogy milyen további kapcsolódó adatok és információk lesznek az EuGB sztenderd szerint „hitelesítve". A zöld kötvényt kibocsátó cégek esetén kiemelten fontos egy pontos és minden kibocsátásra kiterjedő bázis meghatározása, amit a célszámok és KPI-ok meghatározása követ. Egy egész társaságra kiterjedő energiamenedzsment keretében történő részletes adatgyűjtés segít a különböző szcenáriók szerinti üzleti döntések megalapozásában is. Hiszen könnyebb úgy egy beruházást megítélni, vagy egy intézkedést meghozni, ha tudjuk, az a társaság teljes karbonkibocsátásának mekkora szeletét képviseli, milyen költséggel számolható, illetve a várható piaci trendek milyen hatással lesznek az adott üzletág teljesítményére. A zöld kötvény "kistestvére" A sztenderd a hagyományos zöld kötvényeken túl az úgynevezett "sustainability-linked bond instrumentumokra" is megfogalmaz elvárásokat. A zöld kötvények mellett 2019-ben megjelent a sustainability-linked bond - magyarul fenntarthatósági, fenntarthatósághoz kötődő kötvénynek fordítható -, amely nagyobb szabadságot biztosít a kibocsátó vállalat számára a tőkeinjekció felhasználását tekintve, ugyanakkor élvezheti az alacsonyabb kamatot ("greenium"). A kibocsátók az ESG, illetve egyéb fenntarthatósági céljaik elérése érdekében általánosabb célokat is megfogalmazhatnak, ugyanakkor vállalásaik nem teljesítése során ugyanúgy büntető kamatot fizetnek. 2019-ben az ENEL olasz energiaipari óriás bocsátott ki ilyen kötvényeket, azóta a világon összesen mintegy 170 milliárd dollár összegben értékesítettek ilyen kötvényeket. A kapcsolódó célok többek között kiterjednek a csomagolóanyagok mennyiségének csökkentésére, megújuló-energiaforrás kapacitás bővítésére, a gender diverzifikáció vagy akár megfizethető lakásépítés arányának növelésére a saját portfólióban. A piac kritikus visszajelzése, avagy mi lesz a greenwashing-gal? Joggal merül fel a kérdés, hogy a fenntarthatósági kötvény, de akár a zöld kötvény esetében is, ez a mértékű szabadság a pénzek felhasználását illetően nem növeli-e a greenwashing esélyét. Sajnos a válasz: de igen, nem csoda, hogy a piaci szereplők is pontosan ezt a kérdést feszegetik. A Tesco Plc például bizonyos károsanyag kibocsátásának 60%-os csökkentését tűzte ki célként 2025-re (2015 bázisévvel) fenntarthatósági kötvényével, ugyanakkor már mintegy 90%-ban teljesítette is ezt a vállalását a kötvény 2021-es kibocsátásakor. A szóban forgó vállalás pedig a Tesco éves kibocsátásának csupán 2%-át fedte le. Kritikaként fogalmazzák meg továbbá, hogy esetenként változtathatók (és meg is változnak) a kondíciós dokumentumokban egyes paraméterek, ezzel pedig a transzparencia sérül, illetve az instrumentum értékelése nehézkessé válik. Gyakori emellett még a nem kellően megalapozott kibocsátás-leltár, amely egyes vállalatoknál az adatgyűjtés hiányosságai miatt nagyrészt becslésre épül, amely folyamatosan egy nagy bizonytalanságot rejt magában. A kritikákra válaszul a Nemzetközi Tőkepiaci Szövetség (International Capital Market Association, ICMA) irányelveket fogalmazott meg a kötvények alkalmazhatósága és kapcsolódó jelentéstételek tekintetében. Ezzel együtt elkezdtek összeállítani egy listát, amely a releváns mutatószámokat (KPI-ok) tartalmazza az ESG szerinti tevékenység és iparág relációjában. Ezeket (és más hasonló kezdeményezéseket) követve az egyes kötvények összehasonlítása, és a célok teljesülésének nyomkövethetősége nagymértékben javítható. De természetesen maga az EuGB sztenderd is részben ezt a jelenséget kívánja orvosolni, a zöld kötvény, mint fenntarthatósági beruházásokat finanszírozó eszközt pedig ilyenformán még jobban felfuttatni. Összefoglalásképp kijelenthető, hogy ezen sztenderdek alkalmazása önkéntes alapú, viszont ebben az esetben a piaci befektetők részéről érkező az igény, hogy a zöld kötvények és teljesítményük átlátható, kiszámítható és jól nyomon követhető legyen. Kiindulva abból, hogy a befektető eredendően kockázatkerülő, logikusan feltételezhetjük, hogy a befektetők inkább az ilyen sztenderdek szerint hitelesített kötvényeket fogják előnyben részesíteni, idővel erre kényszerítve a vállalatokat is. Természetesen ettől függetlenül bízhatunk a szabályozó intézmények későbbi, kötelező érvényű elvárásaiban is, azonban ahogy azt sokszor láthattuk már, a piac várhatóan hamarabb fogja ezt a kérdéskört kezelni.