Most indul csak igazán a Masterplast-sztori?

Szerdán elindult a Masterplast újonnan kibocsátandó részvényeinek lakossági jegyzése, amelynek keretein belül 8-10 milliárd forintos összeget vonna be a szigetelőanyag-gyártó vállalat növekedési tervei finanszírozására. A Portfolio befektetői klubján a Masterplast vezetői és a részvényjegyzést szervező OTP szakértői beszéltek az iparági környezetről, a cég kilátásairól és stratégiájáról, valamint a részvénykibocsátás részleteiről. Megnéztük, hogy mennyit érhetnek most a Masterplast részvényei az OTP elemzői szerint, de szó esett arról is, hogy milyen intézményi keresletre lehet számítani és hogy hogyan alakul ki a végső ár.