Így ér véget a chiphiány? Zuhan a kereslet

Legutóbb az AMD és a Samsung eredményei sokkolták a szektort, mind a két vállalat kellemetlen meglepetést okozott számaival.

Az AMD tegnap este közölte, hogy 1 milliárd dollárral csökkenti az egyébként is konzervatív prognózisát, miután zuhannak a személyi számítógépek értékesítései az erős járványidőszakot követően.

A Samsung, a világ legnagyobb memóriachip gyártója pedig ma publikált előzetes negyedéves számokat, amiben 32 százalékos csökkenésről számolt be a működési eredmény szintjén.

A szektor többi szereplője közül a Micron Technologies és a Kioxia Holdings is arról számolt be a közelmúltban, hogy költségkontrollal és a termelés csökkentésével próbálják stabilizálni a zuhanó árakat.

Úgy tűnik, hogy a kereslet jelentősen visszaesett az elmúlt hetekben, a végfelhasználók agresszívan csökkentik a készleteket.

Az AMD részvényei 5 százalékos mínuszban állnak a nyitás előtti kereskedésben és a negatív hírek a többi chipgyártót is magukkal rántották, lefelé vette az irányt az Nvidia és az Intel árfolyama is. De a PC-gyártók szintén nem kerülik el az eladói nyomást.

Az AMD árfolyamának alakulása

Az iparágban üdítő kivételt jelent a tajvani TSMC, amely közel 50 százalékos bevételnövekedésről számolt be a lezárt negyedévre. A Haitong International Securities elemzője, Jeff Pu szerint a kereslet csökkenése nem tükröződött teljes mértékben a számokban, különösen a tajvani dollár erőteljes leértékelődése miatt.

A világjárvány idején chiphiánnyal küzdő szórakoztatóelektronikai vállalatok most a kereslet hirtelen visszaesésével szembesülnek, miközben a szállítási és anyagköltségek továbbra is magasak. A recessziós félelmek következtében a technológiai iparban költségcsökkentések kezdődtek, és a két éven keresztül tartó chipfelhalmozás után a vállalatok most úgy döntenek, hogy lemondják vagy elhalasztják a megrendeléseket és eladják a készleteket. A kulcsfontosságú alkatrészek szállítási ideje a világjárvány idején néha meghaladta az egy évet, ami arra késztette a vállalatokat, hogy egyéves készleteket halmozzanak fel, miközben a chipgyártók elkezdték a kapacitások növelését. Most, hogy az átfutási idők csökkentek, a vállalatok igyekeznek csökkenteni a készleteket.

A félvezetőipar az amerikai kormány exportkorlátozásaival is küzd, amely ami gátat szab az értékesítéseknek az olyan nagy chipgyártóknál mint, az AMD vagy az Nvidia a világ legnagyobb félvezetőpiacán. Ha az AMD, az Nvidia nem tudja eladni a chipjeiket Kínában, a memóriagyártók bevételei tovább romlanak – tette hozzá a Bloombergnek nyilatkozó elemző.

A vállalatok is készülnek az elhúzódó visszaesésre. A Samsung chip üzletágának vezetője, Kyung Kyehyun a múlt hónapban azt mondta, hogy nem látja, hogy a memóriapiac a jövő év folyamán fellendülne. A Korea Economic Daily szerint Kyung egy belső rendezvényen közölte a dolgozókkal, hogy a Samsung az áprilisi előrejelzéshez képest a harmadával csökkentette az idei év második felére vonatkozó chipeladási előrejelzését.

