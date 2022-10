Kiderült, mi lesz a banki IT-büdzsék sorsa a válságjelek hajnalán

Megérte az azonnali fizetésre költenie a bankoknak, pár éven belül szélesebb körben terjedhetnek el a rendszerre épülő kereskedelmi fizetési módozatok, az IT-büdzséket nem vágják vissza a bankok jövőre, az AI-megoldások pedig többségében sikeres banki projekteket eredményeztek eddig - vélekedett Banking Technology konferenciánk szakmai közönsége a rendezvényen tartott közönségszavazásokon.

A banki IT-büdzséket nem vágják vissza 2023-ra, legfeljebb a hangsúlyokat változtatják meg, sőt, lesz, ahol többet költenek digitalizációra – vélekedett szakmai közönségünk a rendezvény első közönségszavazásán. A szavazók mindössze 15 százaléka tartotta úgy, hogy jelentős cost-cut lesz.

Hasonló véleményen voltak Banking Technology konferenciánk vezérpanelének előadói is, Ákos Tamás (CIB Bank) szerint nincs alternatíva, a bankok nem igazán tudnak vágni IT-költségvetésükön, ezekben az időkben is csak előre tudnak menekülni. Csányi Péter (OTP Bank) szerint a pénzügyi válság megmutatta, hogy ha kevesebbet fókuszál a bankszektor a digitalizációra, akkor számukra kihívást jelentő versenytársak jelenhetnek meg a porondon. Jendrolovics Péter (Gránit Bank) elmondta: a digitalizáció költségcsökkentő tényező, amit 0,9-1,0%-os eszközarányos költségszintjük is mutat a bankszektor dupla ekkora mutatójával szemben. Vinnai Balázs (Magyar Bankholding) szerint a nagy kérdés az, hogy a meglévő hagyatéki rendszerek átalakítása hogy történhet meg úgy, hogy a költséghatékonyságot és a piaci részesedést megőrizzék, sőt növeljék. Ez a legnagyobb kihívás sok bank, köztük a Bankholding számára is.

A második közönségszavazáson arra voltunk kíváncsiak, a szakmai közönség szerint volt-e értelme üzleti szempontból az azonnali fizetési rendszerbe fektetniük a bankoknak. A szavazók 66 százaléka szerint egyértelmű igen a válasz, 27 százalék szerint pedig hosszabb távon megtérülhet a befektetés, mindössze 7 százalék gondolta úgy, hogy sosem térül meg a befektetés.

Szakmai közönségünk az az AI-ba történt banki befektetéseket is értékelték, a szavazók 13 százaléka szerint eddig minden AI-projekt és megoldás sikeres volt, míg 68 százalék szerint az AI projektek többsége volt eredményes. 14 százaléknyi szavazat érkezett arra, hogy a projektek többsége zsákutca volt, míg összesen 5 százalék szerint egyetlen projekt sem jött be a bankoknak.

A konferencia 3/A szekciójában a hazai elektronikus fizetési trendekről és szokásokról volt szó, szakmai közönségünket itt arról kérdeztük, szerintük elsősorban miért nem hasznlják többet a rendelkezésre álló digitális fizetési eszközöket a magyarok. A felsorolt négy válaszlehetőségből a közönség szerint az egyik legfontosabb oka a jelenségnek az, hogy sokan készpénzben kapják a jövedelmük egy részét vagy egészét (44%). A szavazók 32 százaléka úgy gondolta, az a legnagyobb probléma, sokan tartanak attól, hogy "megfigyelik" őket, vagy másképpen fogalmazva, jobban szeretik a készpénz jelentette anonimitást. A közönség ötöde (21%) úgy vélte, leginkább azért nem használjuk a digitális fizetési eszközöket, mert nem ismerjük őket.

A szekcióban Selmeczi-Kovács Zsolt, a Giro vezérigazgatója tartott előadást az AFR 2.0 szabályozási csomagról, mely nemsokára végső formát ölthet, és amely az azonnali fizetési rendszert körbevevő elektronikus fizetési ökoszisztémát hivatott erősíteni. A közönséget arról kérdeztük, mikor terjedhetnek el a rendszerre épülő kereskedelmi megoldások szélesebb körben, a válaszadók 53 százaléka szerint ez 3 éven belül valószínű, ugyanakkor 7 százalék már 1 éven belül várja ezt, 36 suzázalék pedig 3 évnél később.

