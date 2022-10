Megtörtént a bejelentés: közös kőolajvezetéket épít Magyarország és Szerbia

Az Európai Unió még a múlt héten állapodott meg a nyolcadik szankciós csomagról, amely magába foglalja a harmadik országokba irányuló orosz tengeri nyersolajszállításokra vonatkozó olajárkorlátozást is.

Az új olajvezeték lehetővé tenné, hogy Szerbia olcsóbb uráli nyersolajjal legyen ellátva, csatlakoztatva ezzel a Barátság kőolajvezetékhez

- írta a Twitteren Kovács Zoltán magyar kormányszóvivő.

Hozzátette, hogy Szerbia kőolajellátása nagyrészt a Horvátországon átvezető JANAF vezetéken keresztül történik, de ez a jövőben a szankciók miatt nem valószínű, hogy működni fog.

2/2 At present, the country's oil supply is largely via a pipeline through Croatia, but this is unlikely to be possible in the future because of the sanctions that have been adopted. {:url}