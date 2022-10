A nap végére megint beütötték az amerikai tőzsdéket

Portfolio 2022. október 11. 22:03

Ma reggel publikálta a KSH a szeptemberi inflációs adatokat, amelyek 20,1 százalékos emelkedésről számoltak be, erre 1996 óta nem volt példa Magyarországon, az adatok közzétételét követően ismételten történelmi mélypontra gyengült a forint és a magyar tőzsdén is negatív hangulatban telt a kereskedés. Európában is estek a tőzsdék ma, Amerikában pedig kifejezetten volatilis volt a nap, melynek végére jellemzőben mínuszba kerültek a vezető indexek.