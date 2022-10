Váradi József: A Wizz Air nem építette be a különadót az árakba

Nem építette be a légitársaságokra kivetett különadót a repülőjegyárakba a Wizz Air – nyilatkozta a HVG-nek Váradi József, a cég vezérigazgatója.

A cégvezér kiemelte, hogy általános tendencia az iparágban az árak emelkedése, hiszen emelkednek a költségek. A Wizz Airre a gyenge euró és a kerozin árának emelkedése is negatívan hat, ezzel szemben a technológiai fejlesztések és a géppark megújítása lefelé hajtja az árakat. Váradi azonban hozzátette, hogy a következő 1-2 évben várhatóan az árfelhajtó hatás lesz az erősebb.

A különadóra kitérve Váradi azt mondta, hogy a 3-4 százalékos költségnövekedést jelent a társaság számára.

Viszont ez relatíve alacsony ahhoz képest, hogy a kerozin súlya a költségek között a járvány előtt 30 százalékról 50 százalékra nőtt, az euró pedig 20 százalékot gyengült a dollárral szemben.

Ami az üzemanyag-fedezeti ügyleteket illeti, Váradi elmondta, hogy 2023 áprilisától visszaáll a cég fedezeti ügyletköre a járvány előtti időszakra. Hozzátartozik az igazsághoz azonban, hogy a jelenlegi időszakban nincs jól fedezve a cég – tette hozzá.

A Ryanair magyarországi járatcsökkentéseiről a cégvezér elmondta, hogy azok mögött nem feltétlen a különadó, hanem inkább az áll, hogy a versenytárs nem profitabilis kapacitásokat hozott be a piacszerzés miatt.

A nemzetközi terjeszkedéssel kapcsolatban Váradi elmondta, hogy ennek köszönhető, hogy a Wizz Air-csoport ma 33 százalékkal több utast szállít, mint a járvány előtt, amivel Európa leggyorsabban növekvő légitársasága.

A cég elleni fogyasztóvédelmi eljárással kapcsolatban a cégvezér nem szolgált új információval, de hangsúlyozta, hogy a késésekre és járattörlésekre azért került sor, mert diszfunkcionális volt a működési környezet.

Nem tartjuk magunkat alapvetően felelősnek ebben: ha megnézzük az európai járattörléseket, akkor a Wizz Air pont annyit törölt, mint az európai átlag, egyáltalán nem lógtunk ki a sorból.

A jövőbeli célokkal kapcsolatban Váradi elmondta, hogy 2030-ra 500 gépes parkot szeretnének elérni a mostani 170 gépesről. Továbbra is közép-kelet-európai légitársaság marad a Wizz Air, de Nyugat-Európában is terjeszkedik a cég, illetve kelet felé is látnak lehetőségeket - tette hozzá.

