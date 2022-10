Itt az újabb profit warning, bajban a Philips

A Philips közölte, hogy összehasonlítható árbevétele mintegy 5 százalékkal csökkent a harmadik negyedévben, mivel az ellátási lánc problémái jelentősebbek maradtak, mint amire a vállalat számított.

Ez várhatóan 210 millió euróra, azaz az árbevétel mintegy 5 százalékára nyomta le az EBITA-t - közölte a Philips. A kiigazított EBITA 512 millió euró volt 2021 harmadik negyedévében - ez 59 százalékos csökkenés.

Az alvásgondozási üzletágat érintő értékvesztés az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala által javasolt beleegyező határozat eredménye volt, amely a légzőkészülékek globális visszahívásához vezető problémák megoldására irányult, amelyek miatt az elmúlt 15 hónapban mintegy 27 milliárd euróval csökkent a Philips piaci értéke.

A vállalat szóvivője, Steve Klink elmondta, hogy az értékvesztés "legjobb becslése" az FDA által előírt intézkedéseknek az üzletág értékére gyakorolt lehetséges következményeiről, miközben a felügyelettel folytatott tárgyalások még folyamatban vannak.

A Philips közölte azt is, hogy az ellátási lánc problémái és a gazdasági növekedés lassulása miatt arra számít, hogy a negyedik negyedévben is "egyszámjegyű" közepes nagyságrendű összehasonlítható árbevétel-csökkenés következik be, a korrigált EBITA-marzs pedig "magas egy- és kétszámjegyű" tartományban lesz.

A Philips október 24-én teszi közzé a teljes harmadik negyedéves eredményeit.

A társaság részvényárfolyama a hír megjelentését követően 8,3 százalékot zuhant.

