Eljött a nagy nap, olyan adat érkezik, amibe beleremeghetnek a tőzsdék

Ma jön ki az amerikai inflációs adat, ami könnyen meghatározhatja a részvény-, kötvény- és devizapiacok mozgását a következő hetekben, az adatközlés utáni órákban pedig főként az amerikai részvény- és a dollárpiacon hozhat heves csapkodásokat. A piaci szereplők azért figyelik kiemelten a fogyasztói árindex alakulását, mert ezen keresztül következtetnek arra, hogy az amerikai jegybank milyen intenzíven és meddig emeli a jegybanki alapkamatot. Röviden összefoglalva, ha a vártnál magasabb az amerikai infláció, akkor nagy esés, ha alacsonyabb, akkor pedig emelkedés jöhet a tőzsdéken.

Jön Az Adat

Ma érkezik a hónap legjobban várt adata, az Egyesült Államokban közzéteszik a szeptemberi inflációs adatot. A fogyasztói árindex a várakozások szerint az előző havi 8,3 százalék után 8,1 százalékkal emelkedhetett év/év alapon, a hó/hó emelkedés üteme 0,2 százalék lehetett az elemzők szerint.

Hogy ne legyen ennyire egyszerű a képlet, érdemes még a maginflációt is figyelni, erre is vannak várakozások, és ezt is kiemelten figyelik a piaci szereplők, az energia és az élelmiszerek árának változása nélkül számolt magindex év/év alapon 6,5, hó/hó alapon pedig 0,4 százalékkal emelkedhetett.

Az előzmény

Tegnap jött ki az amerikai PPI adat, amiből kiderült, hogy várakozások felett nőttek a termelői árak, az előző évhez képest 8,5 százalékos volt az emelkedés szeptemberben, ami meghaladta az elemzők által várt 8,4 százalékos drágulási ütemet.

Az augusztusi éves drágulási ütemhez képest mérséklődött az amerikai gazdaságban a termelői árnyomás, augusztusban az évesített ütem még 8,7 százalék volt. A termelői magárindex változása 7,3-ról 7,2 százalékra mérséklődött, miközben az elemzői várakozás 7,3 százalék volt.

Összességében tehát csökkent a termelői árak növekedése, de a piac nagyobb lassulásra számított az árak emelkedésében.

Nagy mozgás jöhet a tőzsdéken

A JP Morgannek egész részletes várakozása van a mai adat utáni várható tőzsdei mozgásokra:

Ha az amerikai inflációs adat 8,3 százalék felett lesz, akkor 5 százalékos esés jöhet az S&P 500-ban

ha 8,1-8,3 százalék között, akkor 1,5-2 százalékos tőzsdei esés jöhet,

a 7,9-8 százalék közötti inflációs adat után jöhet az emelkedés a részvénypiacon,

és ha 7,9 százalék alatti növekedés lesz a fogyasztói árindexben, akkor 2-3 százalékkal is emelkedhet az S&P 500.

A tegnapi záróértékhez képest a -5 százalék ~3400 pont alatti értéket adna, a +2-3 százalék emelkedés pedig ~3650-3685 körüli értékeket.

Ijesztő példa

A legutóbbi amerikai inflációs adat szeptember 13-án jött ki, ami megmutatta, hogy nem is kel, hogy az infláció sokkal magasabb legyen, mint a várakozás, az is bőven elég ahhoz, hogy masszív esés induljon el a tőzsdéken. A fogyasztói árindex a várt 8,1 százalék helyett 8,3 százalék volt, a befektetők pedig gyorsan elkezdték beárazni, hogy az amerikai jegybank a vártnál magasabb kamatemelésre kényszerülhet, és tartósan magasabban maradnak a kamatok, mint amire korábban a piaci szereplők számítottak. Heves eladási hullám indult, az S&P 500 aznap 4,3 százalékot, a Nasdaq 5,1 százalékot zuhant, az esés pedig nem állt meg a következő napokban sem, szeptember végéig 13 százalékot veszített az értékéből az S&P 500, a Nasdaq pedig 14 százalékkal került lejjebb.

De nem csak a részvénypiacokon hatott a vártnál magasabb inflációs adat, a dollár meredeken erősödött aznap, és a trend azóta is tart.

Kulcsszinten az S&P 500

Sok piaci szereplő figyeli a 200 hetes mozgóátlagot az S&P 500-nál, az ugyanis az elmúlt években több alkalommal támaszként szolgált, és megállította az esést, amikor viszont áttörte az árfolyam, akkor begyorsult az esés, és nagy lejmenet jött. A mozgóátlag jelenleg 3599 pont körül áll, és bár tegnap alatta zárt az index, durván még nem esett el. Érdemes figyelni!

