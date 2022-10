Mesés vagyonokkal kopasztják meg Amerikát a netes kalózok

Ezeket az adatokat a Motion Picture Association (MPA) által az amerikai kormánynak küldött, a kalózpiacokról szóló legfrissebb jelentés tartalmazza. Az MPA, a Netflixet is képviselő hollywoodi csoport több évtizede befolyásos szereplője a kalózkodás elleni küzdelemnek. A jelentésben a kalózoldalak mellett megemlítik, az engedély nélküli internetes protokolltelevíziós (IPTV) szolgáltatásokat, az illegális letöltési központokat és a kalóz streaming portálokat is.

2020-ban becslések szerint világszerte 137,2 milliárd alkalommal látogatták meg a filmes kalózoldalakat, ami az amerikai gazdaságnak évente legalább 29,2 milliárd dollár bevételkiesést jelent. Összehasonlításképp a mozis vetítésekből és az otthoni szórakoztatásból származó globális összbevétel 99,7 milliárd dollárt tett ki 2021-ben. A kalózkodás miatt a becslések szerint 230 000 és 560 000 munkahellyel szűkült a foglalkoztatás az iparágunkban" - idézi az MPA kutatását a Cybernews.

A leghírhedtebb kalózoldalakat az Egyesült Államokon kívülről üzemeltetik. A domain nevek közül sok az orosz .RU regiszter, de gyakran előfordulnak .CH, .CC, .IO, .ME és .TO regiszterekkel bejegyzett oldalak is. Az MPA a kalózoldalakkal üzleti viszonyt ápoló hirdetőket, fizetési szolgáltatókat és tárhelyszolgáltatókat is felszólította, hogy hagyjanak fel a törvénytelen oldalak kiszolgálásával.

A Netflix, amelyet szintén az MPA képvisel, csak néhány éve csatlakozott a csoporthoz. Reed Hastings, a streaming óriás vezérigazgatója egy évtizeddel ezelőtt még nem aggódott annyira a kalózkodás miatt, amikor azt állította, hogy "a torrentezés egy része csak bővíti a keresletet". A Netflix azonban idén az előfizetők számának csökkenéséről számolt be, indulása óta először. A veszteséget nem kifejezetten a kalózkodásnak tulajdonítják, de a vállalat már dollármilliókat költ a probléma kezelésére, és a saját házon belüli kalózellenes részleget is felállítottak már.

Várható, hogy a megélhetési költségek aggasztó megugrása miatt a nézők visszafogják majd a streaming szolgáltatásokra fordított kiadásaikat. Az Akamai által végzett kutatás szerint 2021-ben 16%-kal nőtt a kalóz streaming-oldalak forgalma.