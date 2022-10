Őrült fordulat a tőzsdéken, évek óta nem láttunk ilyet - Mi történik?

A tegnapi gyalázatos amerikai inflációs adat megjelenése után annak rendje és módja szerint megütötték a tőzsdéket, ami azonban azután jött, arra kevesen számítottak, akkora fordulat következett, amit évek óta nem láttunk. A tőzsdék szárnyaltak, a dollár gyengült, és még a forint is tudott erősödni. Mutatjuk az okokat.

Vártnál magasabb az infláció

Nem túlzás azt állítani, hogy a hónap legfontosabb makroadata volt az amerikai inflációs statisztika, hiszen az, hogy az alapján a Fed mennyire szigorú monetáris politikát valósít meg, milyen ütemben, és milyen magasra emeli az irányadó kamatot, globálisan, szinte minden tőkepiaci termék árára hatással van, az adat megjelenését követő tőkepiaci reakciókból is jól látszott, hogy a termékek széles körének, devizáknak, részvényeknek, kötvényeknek, nyersanyagoknak az árát is megmozgatta.

Az elemzői várakozásokban az szerepelt, hogy a fogyasztói árindex 8,1 százalékkal, az energia és az élelmiszerek nélkül számolt maginfláció 6,5 százalékkal emelkedhetett szeptemberben, ezzel szemben az infláció 8,2 százalék, a maginfláció pedig 6,6 százalék volt, mindkét érték magasabb a vártnál.

Elkezdtek meredek kamatemelést árazni

Persze a vártnál magasabb inflációs adat a kamatvárakozásokra is hatással volt. Jelenleg a Fed irányadó kamatsávja 3-3,25 százalék, az adat megjelenése előtt a piac azt árazta, hogy az amerikai jegybank a november 2-i kamatdöntő ülésén 16 százalékos valószínűséggel 50 bázispontos kamatemelést hajthat végre, ennél jóval nagyobb, 84 százalék a valószínűsége, hogy 75 bázispontos lesz az emelés.

Ezzel szemben a tegnap megjelent, vártnál rosszabb inflációs adat hatására szinte azonnal 100 százalék közelébe ugrott a 75 bázispontos emelés valószínűsége, és a piac már elkezdett árazni egy ennél is nagyobb, 100 bázispontos emelést.

Ráadásul a december 14-i ülésen már 4,5-4,75 százalékra emelhet a Fed,

a jövő év február 23-i ülésen pedig már 4,75-5 százaléknak adja a legnagyobb valószínűséget a piac, miközben az amerikai jegybank előrejelzésében jövő év végére 4,6 százalék szerepel, vagyis a piac szerint nem lesz elég, amire a Fed jelenleg készül.

Durva tőzsdei hatások

Mint arról az inflációs adatközlést beharangozó anyagunkban írtunk, nem volt bonyolult a képlet a várható tőzsdei hatásokkal kapcsolatban, ha a várakozásoknál magasabb inflációs adat érkezik, akkor jöhet a részvénypiaci esés (ezzel párhuzamosan dollár erősödés, feltörekvő piaci para stb.), ha viszont a vártnál alacsonyabb lesz a fogyasztói árindex, akkor emelkedhetnek a tőzsdék.

Az előzetesen vártnak megfelelően indultak is az események, komoly eladási hullám bontakozott ki, az S&P 500 indexet 2,4 százalék mínuszba ütötték, a Nasdaq 3,2 százalékot zuhant, a dollár egyre messzebb került az euróval szemben a paritástól, egészen 0,9633-ig menetelt.

A mélypontok elérése után viszont akkora fordulat jött, amire az elmúlt 2 évben nem volt példa.

Az S&P 500 a napi mélypontjáról 5 százalékot emelkedett, 2020 márciusa óta nem volt benne napon belül akkora mozgás, mint tegnap, a Nasdaq 6 százalékot ralizott, a dollár pedig 0,98-ig gyengült az euróval szemben, a napot végül az S&P 500 2,6, a Nasdaq 2,2 százalék pluszban fejezte be, és mivel az adatközlésre itteni idő szerint kora délután került sor, ezért az európai részvényindexek is pluszba lendültek, a napot végül 1-1,5 százalékos emelkedéssel fejezték be.

Az S&P 500 történetében ez volt az ötödik legnagyobb napon belüli fordulat, a Nasdaq-nál pedig minden idők negyedik legnagyobb reverzálja.

Az emelkedésből minden szektor kivette a részét, de elsősorban a bank-, az energia- és a tech szektor papírjai teljesítettek jól.

Az események a forintpiacot is megmozgatták, az euróval szemben 434 feletti új rekordról 426 közelébe erősödött a forint, a dollár gyengülése miatt a dollárforintban még markánsabb volt a mozgás, ott közel 450-ről 436 alá erősödött a forint.

Miért jött a fordulat?

A rövid távú, napon belüli tőzsdei mozgásokban sokszor felesleges a logikát keresni, nem is mindig van magyarázat, de mutatunk néhány lehetséges okot:

A nap eleji ütéssel rövid távon túladottság alakult ki a vezető amerikai részvényindexekben, ez pedig meghozta a vevőket.

A nagy piaci súlyú amerikai indexkomponensek, mint az Apple, a Microsoft és az Alphabet részvényárfolyamának emelkedése is hozzájárult a ralihoz, ezek a behemótok adják például az S&P 500 közel 15 százalékát.

Az S&P 500-ban kiemelten figyelik a befektetők a 200 hetes mozgóátlagot, mert ha az elesik, akkor a történelmi tapasztalatok alapján nagy zuhanás jöhet. Tegnap nap közben már úgy tűnt, hogy lefelé áttöri, és távol kerül az index értéke a mozgóátlagtól, de a nagy mentés után egyelőre megmenekült az index, távolabbról nézve egyelőre csak egy alászúrás volt, és innen jöhet a felpattanás.

Politikai és gazdasági döntéshozók is megszólaltak az inflációs adat kapcsán, az amerikai pénzügyminiszter, Jenet Yellen azt mondta, hogy sok munka még, hogy kezeljék a magas inflációt, és a Biden-adminisztráció elkötelezett, és mindent megtesz, amit tud, hogy lenyomja az árakat, ez is megnyugtatta a piacokat.

Van egy olyan furcsa, a nemzetközi sajtóban terjedő logika is, hogy mivel magas lett az inflációs adat, ezért innen már csak lefelé vezethet az út, a következő adatok már alacsonyabb inflációról szólhatnak, a Fed pedig majd nem emeli magasra az irányadó kamatrátát, ez pedig jó hír a piacoknak.

A kisbefektetői hangulat kifejezetten pesszimista, a bearish válaszadók aránya 56 százalék, magasan a hosszútávú átlag felett áll, a nagy összeomlásokra általában nem ilyen hangulatban kerül sor.

A befektetői pesszimizmussal függ össze, hogy az elmúlt hetekben alaposan beshortolódott a piac, a tegnapihoz hasonló emelkedéskor pedig a shortosok tömegesen zárják a pozícióikat, részben ez okozza a mozgások hevességét.

Mi jöhet most?

A nagy kérdés most az, hogy a tegnapi volt-e A Piac Alja? Nekünk a technikai kép alapján egyelőre úgy tűnik, hogy a mostani is csak egy medvepiaci rali, ami azért részben a short pozíciók zárása miatt magasra vezethet.

Nemrég a Bank of Amerika is arra hívta fel az ügyfelei figyelmét, hogy ez még nem a piac alja, ennél lesznek még lejjebb a piacok,

egyrészt a bank US Regime indikátora alapján az amerikai gazdaság a kései ciklusban van, amit a gazdasági visszaesés követ, ez pedig nem jó hír a tőzsdéknek,

másrészt a BofA egy 10 indikátorból álló kompozit mutatót is figyel, ez pedig még nem jelzett be, a 10 indikátorból csak 2 adott jelzést, miközben a korábbi mélypontoknál 10-ből 8 jelzett.

Címlapkép: imagedepotpro, Getty Images