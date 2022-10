Óriási kihívás előtt az emberiség: mit kezdünk a robotokkal, akik az életünkről döntenek?

A mesterséges intelligencia alapú technológiák az élet egyre több területén támogatják a gazdaság szereplőit a döntéseikben. Az eredmény azonban sokszor csalódást okoz, és előfordul, hogy hátrányos helyzetbe hoz bizonyos társadalmi csoportokat. Mi állhat a mesterséges intelligencia részrehajlása mögött? Hogyan lehet kiegyensúlyozott döntések felé terelni a technológiát? Milyen szabályozások várhatók? Többek között ezekről kérdeztük Reggie Townsendet, a SAS adatetikai vezetőjét a Prágában megrendezett SAS Innovate on Tour konferencián.

Mi a mesterséges intelligencia részrehajlásának eredete?

Azt hiszem, először tisztáznunk kell néhány fogalmat. Először is, mi az az elfogultság vagy részrehajlás? Úgy szoktuk megfogalmazni, hogy egy irányultság, vagy egy affinitás valami iránt. Azt hiszem, amikor a részrehajlás kifejezést használjuk, akkor általában negatív jelentést társítunk hozzá. Szerintem nagyon fontos, különösen a döntéseink digitalizálásánál, hogy megértsük, az előítéletesség vagy részrehajlás az emberi természetből következik.

Azért munkálkodik bennünk részrehajlás, hogy hatékonyabban hozzuk meg a döntéseinket. Ma úgy alakult, hogy kék kabátot viselek, tehát valószínűleg jobban szeretem a kéket, mint a zöldet, igaz? Az előítélet akár fontos eszköz is lehet a kezünkben, de először meg kell határoznunk, hogy mi is az pontosan, és nem szabad megijednünk az emberi mivoltunktól.

Amikor az elfogultság negatív hatásairól beszélünk, és arról, hogy az hol jelenhet meg a mesterséges intelligenciában, általában mindig az adatokhoz térünk vissza.

Az adatok a múltból származnak, és a mesterséges intelligencia kizárólag a múltba tekint vissza, ezeket az adatokat használja, és abból próbál a jövőre vonatkozó következtetéseket meghozni.

Tehát ha az adatok a múltból származnak, és azok nem reprezentálják megfelelően a teljes népességet, ha például az adatokat kizsákmányolással kapcsolatos attitűdöket és viselkedésminták jelenítenek meg, akkor nem nehéz kitalálni, mi fog történni. Ezek alapján fogunk modelleket építeni, és ilyen jellegű cselekvésekre fogunk előrejelzéseket végezni, ezeket fogjuk erősíteni.

Reggie Townsend a SAS Innovate on Tour konferenciáján Prágában. Fotó: Michael Durczok

Milyen eszközök léteznek a mesterséges intelligencia részrehajlásának csökkentésére?

A torzítás az adatoknál kezdődik. Először is fontosnak tartom, hogy felismerjük, hogy létezik ez a torzítás. Nagyon fontos, hogy technológiai oldalról is képesek legyünk felismerni ezt. A következő lépés pedig, hogy csökkentsük. Vegyük például a nők helyzetét, akik sok országban még mindig kevesebbet keresnek, mint a férfiak, és ez negatívan hat a vagyonszerzési képességükre. Ha egy bank a hitelképességet vizsgálja, és megvizsgálja a hiteltörténeti adatokat, nem nehéz kitalálni, kik nem jelennek majd meg arányosan az adathalmazban. Talált: a nők.

Ilyenkor be kell vinni némi részrehajlást az adathalmazba a nők iránt, hogy modelleket lehessen rá építeni. Itt akár szintetikus adatokkal is dolgozhatunk. A technológia tehát itt válik fontossá, segít abban, hogy elképzeljünk dolgokat és elgondolkodjunk rajtuk.

Persze, ha rendben van, hogy a nők kevesebbet keresnek, nem dolgoznak, és nem tesznek szert saját vagyonra, oké, csak akkor tegyük már meg, hogy ezt hangosan is kimondjuk, rendben? Ha viszont kimondjuk, hogy nem tetszik, akkor változtassuk meg az adatokat, és ne ismételjük meg a múltat.

Várható, hogy a kormányok szabályozni fogják az ágazatot. A folyamat végén talán még jogi személyisége is lehet a robotoknak. Milyen szabályozásra számít, és hogyan készül fel rá az iparág?

A mesterséges intelligenciával kapcsolatos diskurzus elég széles. Sokan úgy beszélnek róla, hogy megteremti a Nirvanát, és minden problémánkat megoldja majd. Aztán ott van az a beszédmód is, amely szerint „jönnek a robotok és felzabálják az agyunkat”. Szerintem a valóság valahol a kettő között van. Az viszont biztos, hogy a kormányoknak nehéz dolguk lesz a mesterséges intelligenciával és a jogi személyiség koncepciójával.

Nem tudom megjósolni a jövőt, nem is vállalkozok ilyesmire, de az biztos, hogy kemény menet lesz. Ha megnézzük az EU mesterséges intelligenciáról szóló törvénytervezetét, abban elég sok szó esik arról, hogy természetes személyeket kellene rendelni a technológia mögé.

De végső soron ki a felelős, az alkotó vagy a tulajdonos? Szerintem ezek túl komplex kérdések ahhoz, hogy kizárólag a jogi rendszereinkre bízzuk a megoldást.

Fontos megjegyezni, hogy a technológiai szektort már most is kötik szigorú szabályozások. A mi munkák részben abból áll az Egyesült Államokban, hogy megvizsgáljuk, milyen szabályozások léteznek, ha ugyanis egymásnak ellentmondó rendelkezések lépnek életbe, az nem túl hatékony. Ha az egyik jogszabály elfogadja a jogi személyiséggel rendelkező mesterséges intelligenciát, a másik pedig nem, akkor felmerül a kérdés, hogy melyiknek van elsőbbsége. Ezért nagy nyomás nehezedik a jogalkotókra és a bíróságokra, akiknek tisztázniuk kell ezeket a kérdéseket.

Éppen ezért úgy gondolom, hogy lépjünk egyet hátra, és nézzük meg, mi az, ami létezik már. Jogfilozófiai értelemben nagyon fontos, hogy meg tudjuk jósolni, mi az, amit nem szeretnénk, hogy az emberek megtegyenek, és inkább arra ösztönözni őket, ami szerintünk hasznos és jó.

Így elég tér marad az innováció számára is anélkül, hogy a büntetések miatt kellene aggódni. Ugyanakkor, mindenképpen meg kell határozni a felső és alsó küszöböt. Nem akarunk olyan technológiát létrehozni, amely árt másoknak. Bizonyos dolgokat egyszerűen törvényileg kell szabályozni, de ezen túlmenően elegendő teret kell biztosítani, hogy a felállított keretek között létrejöhessen az innováció.

Mit gondol, kinek kellene eldöntenie, hogy milyen etikai elveket és értékrendszert kell beágyazni az algoritmusokba?

Globális társadalomban élünk, így mindenkinek tudatosabbnak kell lennie, és fejlesztenie kell a digitális készségeit, hiszen végül mindenkinek részt kell venni ebben a diskurzusban. Szerintem manapság túl gyakran mondják meg az úgynevezett szakértők, - mint én is - hogy "Hé, ezt kellene tennünk", és azt várjuk, hogy ennek mindenki vesse alá agát. Szerintem ez nem helyes. Az emberek egy kritikus tömegének is részesévé kell válnia annak az elképzelésnek, amit el akarunk fogadtatni. Különben mi történik? Azt mondják majd, hogy "Ó, mi nem hiszünk szakértőknek!” Friss példaként elég csak a koronavírus-járványt említeni.

Nem hiszünk a szakértőknek? Ezek az emberek évtizedeket töltöttek epidemiológiai kutatásokkal. Sokan le sem tudják betűzni ezt a szót, és azt mondják, hogy elvégezték a saját kutatásukat, amiből azt a következtetést vonták le, hogy az oltás felesleges, sőt veszélyes. Ennek semmi értelme. Ez a diskurzus csak azért él ilyen formában, mert elvesztettük a bizalmunkat a szakértelemben. Miért veszítettük el? Mert nem képeztük magunkat. Ezzel még rengeteg adóssága maradt a különböző intézményeinknek, az iskolarendszerünknek és magának az államnak is, de mindannyiunk felelőssége, hogy ezt a hátrányt ledolgozzuk.

Mi technológia szolgáltatóként felelősséggel tartozunk a közvéleménynek, hogy betekintést engedjünk abba, mit csinálunk.

Ez persze nem arról szól, hogy nyilvánosságra hozzuk a szellemi tulajdonunkat. Csak elmondjuk, hogy mi az a mesterséges intelligencia, és mire képes.

Megmutatjuk, hogyan működik és mi működés helyes módja. Ki kell alakítani a bizalmat és az elvárásokat is. Az oktatási rendszerünknek meg kell tanítani a gyermekeinket arra, hogyan viszonyuljanak a digitális világhoz. Ez nem azt jelenti, hogy a fizikai, természeti világ megszűnne létezni, és azt már figyelmen kívül lehet hagyni, de a legtöbb időt mégiscsak az online térben töltjük.

Türelmesnek kell lennünk magunkkal, hiszen nem baj, hogy még nem találtunk ki mindent, de legalább áldozunk egy kis időt arra, hogy megfejtsük. A kormányoknak is megvan a szerepük abban, - ahogyan az Egyesül Államokban mondjuk - hogy használják a szószéket, és beszéljenek arról, hogy mi a fontos és mi nem fontos.

Fontos megjegyezni, hogy a technológia tökéletes manipulációs eszköz is lehet. Láthatjuk, hogy Ukrajnában a háborúnak milyen fontos eleme az információs hadviselés, de ez nem újdonság. Múlt héten a Churchill-múzeumban jártam Londonban, ahol láttam egy plakátot Churchillről, akit úgy ábrázoltak, mint aki örömét leli a nélkülöző gyermekek szenvedésében. Természetesen ez egy lejárató kampány része volt, amelyet a náci Németország indított a volt brit miniszterelnök ellen.

Ebből is látszik, hogy a dezinformáció régóta része a történelemnek, most csak annyi történik, hogy digitalizáljuk.

Szóval klassz lenne, ha az állam részéről is indulna valamilyen kezdeményezés, amiben elkezdik oktatni, hogyan kell használni ezeket az eszközöket. Persze ez átláthatósági kérdés is, mert a kormányok is gyakran élnek a félretájékoztatás eszközével.

Reggie Townsend a SAS Innovate on Tour konferenciáján Prágában. Fotó: Michael Durczok

Lehet-e a mesterséges intelligencia teljesen közömbös? Lehetséges-e egyáltalán, létrehozni önmagától etikusan működő mesterséges intelligenciát? Mert egyes kutatók azt állítják, hogy nem. Mi a véleménye?

Egyetértek ezzel, a válasz pedig az emberi sokszínűségben keresendő. Mi emberek sem vagyunk semlegesek és ez nem baj. A lényeg, hogy ne okozzunk kárt a másiknak. Teljesen normális, hogy vannak alacsony és magas emberek és minden, ami a kettő között van, fekete, fehér, vagy bármi, ami az identitásunk szempontjából fontos lehet. Tehát az a törekvés, hogy legyen minden ugyanolyan, elég unalmas világot eredményezne. Szerintem a cél a károkozás minimalizálása, vagyis olyan modelleket kell létrehoznunk, amelyek bizonyítottan hasznosak.

Épp tegnap beszéltem egy professzorral az Erasmus Egyetemről Hollandiában, aki mesélte, hogy létrehoztak néhány modellt, amelyekről megállapították, hogy pontosan és hatékonyan működnek, de amikor megnézték az adathalmazukat, az 80%-ban fehér férfiakból állt. Ezt az etikai bizottság is számon kérte, akinek azt válaszolták, hogy nem kell aggódni, nőknél is működni fog. Nos, ezt nem tudhatjuk, mert nincs rá bizonyítékunk. A modellt tehát mindig alkalmazási esetnek megfelelően kell semlegesíteni. Ha például arról van szó, hogy hozunk egy döntést, mondjuk a mellrákról, akkor figyelembe kell venni, hogy ez a betegség gyakrabban fordul elő nőknél, mint férfiaknál.

Valóban egy közömbös modellt kellene építeni? Nem. A nőkre nézve itt elfogultnak kell lennünk, hogy az eszközünk használható legyen a mellrák-diagnosztikában. Vagy hozzunk létre két modell: legyen egy férfi és egy női változata. A semlegesség tehát másodlagos szempont. Az embereknek okozott károk minimalizálása a fontos, és szerintem ez egy reális, elérhető cél.

Hogyan magyarázná meg egy vállalatnak vagy szervezetnek, hogy miért kell előnyben részesíteniük az etikus adatgyakorlatokat? Lehet ebből versenyelőny?

Szerintem a legfontosabb kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, hogy hogyan kell helyesen eljárni. Mi lenne, ha mindannyian a technológia biztosításáért, az emberi jólétért, és a méltányosságért versenyeznénk. Milyen klassz lenne, ha a verseny az inkluzív megoldásokról, az elszámoltathatóságról és átláthatóságról szólna.

Lehet-e versenyezni? Persze, de a versenyt ezekre az alapokra kell felhúzni. Közben persze pénzt is fogunk keresni. Miért? Mert az vonzza az embereket, ha meg tudnak valamiben bízni. Jó példa erre, hogy egyre többen hagyják ott a közösségi média platformokat azért, mert elvesztették a bizalmat irántuk. Volt idő, amikor még szórakoztatóak voltak ezek a szolgáltatások, most már inkább hátborzongatóak.

Azért kellene versenyeznünk, hogy segítsünk az embereknek megvédeni a személyazonosságukat, hogy monetizálhassák az adataikat, éppen úgy, ahogy most az adatbrókerek teszik ezt. Ez szükségszerűen megváltoztatja a struktúra egy részét, de néha bele kell nyúlni, és játszani kell velük. Azoknak, akik visszaélnek az erőfölényükkel, nem fog tetszeni ez a jövő. Ilyen emberek sajnos léteznek.

Nem lehetünk naivak, de ha sikerül elérnünk, hogy egy kritikus tömeg elkezd gondolkozni ezeken a kérdéseken, akkor már nagy előnyre tettünk szert velük szemben.

