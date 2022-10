Egy téli hétre szükséges földgáz árát húzza ki a pénztárcánkból a metánszivárgás

Portfolio 2022. október 17. 13:28

Évente mintegy 100-180 millió köbméter földgáz veszik kárba a magyar gázinfrastruktúrák szivárgásai miatt. Ez az országos téli gázfogyasztás egyheti mennyiségét adja ki, így nemcsak rendkívül pazarló, hanem a földgáz 80-95 százalékos metántartalma miatt fokozottan járul hozzá az éghajlatváltozáshoz is. A Magyar Természetvédők Szövetsége ezért sürgeti, hogy Magyarország is csatlakozzon a Globális Metánvállalás (Global Methane Pledge) kezdeményezéshez, amelynek célja, hogy 2030-ra az országok vállalják metánkibocsátásuk 30%-kal való csökkentését a 2020-as szinthez képest. Ennek fényében is átgondolandók a tervezett új gázberuházások, amelyek növelnék az ország metánkibocsátását, amellett, hogy újabb évtizedekre bebetonoznák az ország gázfüggőségét.