Figyelmeztet a rendőrség: válogatott módszerekkel vadásznak adatainkra a bűnözők

A koronavírus hatására megnőtt az online jelenlét, amellyel párhuzamosan a gyanútlan internetezők adataira leselkedő kiberbűnözők száma is, akik mindig újabb módszereket vetnek be a felhasználók megtévesztésére. A police.hu szerint az adathalász-tevékenységben utazó bűnözők kezére játszik, hogy a digitális átállással párhuzamosan megnőtt azoknak a száma is, akik tapasztalatlanok a digitális térben és ezért fokozottan ki vannak téve a csalási kísérleteknek.

Az adathalászat most már nem csak a webshopokat és az apróhirdetési oldalakat érinti, hanem egyre több szektorban üti fel a fejét: az elmúlt egy év során a legnagyobb banki, IT és telekommunikációs szereplők mellett az energiaszolgáltatói/közműszolgáltatói szektorban is sok esetben tapasztaltak testre szabott adathalász kísérleteket.

A rendőrség igyekszik felhívni a figyelmet a legújabb elkövetési módszerekre, amelyek már nem csak az ügyfeleket, hanem az e-kereskedelmi oldalon tevékenykedő eladókat is érintik:

Az adathalászat leggyakoribb jelei:

Sürgető üzenetek: az adathalászok általában rendkívül sürgősnek állítják be az általuk kitalált ügyet.

Gyanús feladó: például egy betűeltérés a valós névtől. Továbbá egyre gyakoribb, hogy valós vállalatok és futárcégek logóit is felhasználják az üzenetekben.

Hibák: az adathalász e-mailekben/üzenetekben mostanra az elütési, helyesírási és a nyelvtani hibák helyett inkább a magyartalan megfogalmazások lettek az elterjedtebbek.

Váratlan levél: a levél olyan előzményekre hivatkozik, amelyek emlékeink szerint nem történtek meg, vagy a feladótól nem szoktunk ilyen jellegű megkeresést kapni.

Bizalmas információk kérése: például felhasználónevet, jelszót, bankkártya- vagy ügyféladatot kérnek az üzenetben, amelyek megadása a jogszabályok szerint csak megfelelő biztonsági körülmények között történhet.

Visszautasíthatatlan ajánlat: az üzenet túl szép ahhoz, hogy igaz legyen

