Új vezetőkkel erősít a Netlock

Október elejétől új szakemberek csatlakoztak a Docler Holdinghoz tartozó Netlock Kft. vezetőségéhez. A teljes IT-operáció vezetését Tichy–Rács Bálint veszi át, akinek munkáját IT igazgató-helyettesként Horváth Ádám támogatja a jövőben. Bánhegyi Katalin pedig a marketing és PR terület irányításáért felel majd, mint kommunikációs igazgató.

Új vezetők irányítják október elejétől a Netlock IT-területét. Tichy-Rács Bálint igazgató az FGSZ Földgázszállító Zrt-től érkezett, ahol az IT terület megreformálásáért volt felelős. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett szakember a MOL Nyrt-nél kezdte karrierjét, ahol rövid időn belül már vezető pozíciót töltött be.

2017-ben kérték fel az FGSZ alkalmazásfejlesztésének, majd két évvel később a vállalat informatikai területének vezetésére. Szakmai tapasztalatai olyan területekre terjedtek ki, mint a már említett alkalmazásfejlesztés vagy éppen az innovatív megoldások meglévő rendszerekbe való biztonságos integrálása. Mindezeket az ország szempontjából is fontos, stratégiailag kiemelt területeken. Éppen ezen tapasztalatai alapján tartotta fontosnak a Netlock, hogy személyében egy olyan szakembert tudjon az IT-területének élén, aki komoly infrastruktúrák biztonságos működtetése mellett is képes korunk digitalizációs kihívásaira adekvát válaszokat adni és informatikai rendszereket transzformálni 21-ik századi megoldásokba. A Netlocknál a nemrégiben az Év fiatal informatikai vezetője díjat is elnyert Tichy-Rács Bálint feladatai egy erősen innovatív és megoldásorientált gondolkozás szervezetbe építése és az IT terület újraépítése mellett a szolgáltatáspaletta továbbfejlesztésére és a nemzetközi terjeszkedés technikai előkészítésére fókuszálnak.

Horváth Ádám IT igazgató-helyettesként csatlakozott a Netlockhoz. Előzőleg olyan társaságoknál foglalkozott alkalmazások tervezésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, mint a Mol Nyrt. vagy éppen az FGSZ Zrt.. Új pozíciójában legfőbb feladatai közé tartozik majd üzemeltetési folyamatok hatékonyabbá tétele, optimalizálása vagy éppen a fejlesztési stratégia felülvizsgálata.