A következő évtized ESG trendje: betörik a nagyvállalatok a beszállítókat

A klímaváltozásra, illetve ennek kockázataira ma már odafigyelnek a befektetők, az ESG-szempontok meghatározói lettek a vállalatirányítási stratégiáknak és a szabályozói figyelmet is bevonzották. Mindig vannak azonban új kockázatok, amelyek próbára teszik a vállalatokat, befektetőket, a társadalmat. Mit hoz vajon a következő évtized? - ezzel foglalkozik az MSCI ESG Trends to Watch című kiadványa . A trendek egyike a beszállítói lánba végigmenő kibocsátás-csökkentési nyomás lehet.

Az ESG Trends to Watch kiadványban 10 olyan fontosabb területet, lehetséges változást, trendet gyűjtöttek össze, amely meghatározó lehet a következő évtizedben. Az egyik ilyen a beszállítói láncok zöldülése, amit akár "Amazon-hatásként" is meg lehetne fogalmazni. A lényege, hogy az olyan nagy és meghatározó vállalatok, mint például az Amazon is, az ellátási láncon keresztül a nettó zéró stratégiák kialakítása felé tereli a beszállítóit. Ők aztán a saját beszállítóiktól várják el ugyanezt, és így tovább csurog fentről lefelé a nettó zéró stratégiák piaci kényszerű alkalmazása.

A nagyvállalatok vezetőinek döntést kell hozniuk abban, hogy mit tegyenek a beszállítóikkal. Ahogy a világ legnagyobb vállalatai a nettó zéró kibocsátásra való áttérésen dolgoznak, a kibocsátás-csökkentési nyomás ugyanolyan ismert piaci jelenséggé válhat a beszállítók számára, mint az árcsökkentési nyomás.

Szinte minden vállalatnak szerepelnek energetikai társaságok és közműszolgáltatók az "upstream" ellátási láncában. Ha tehát a villamosenergia-termelők a fosszilis energiaforrásokról megújuló energiára térnek át, akkor ez a kibocsátás-megtakarítás a termelési láncban egy másik szinten is megjelenik. De nem csak ezek a vállalatok képesek hullámhatást kiváltani az ellátási láncokon keresztül. Vegyük például a vezető felhőszolgáltatókat, az Amazon.com-ot, a Microsoftot, az Alphabetet vagy az Alibabát. Ez a négy vállalat együttesen a felhőpiac kétharmadát lefedi.

Ha ezek a vállalatok nettó nullára csökkentenék közvetlen, és az energiafelhasználásból származó kibocsátásaikat (vagyis a Scope 1 és Scope 2-es kibocsátásukat), akkor a gazdaság más vállalatainál is csökkene az upstream értéklánc kibocsátása, illetve a teljes globális kibocsátás mintegy 0,5%-a szűnne meg az MSCI becslése szerint.

De kik az Amazon, a Microsoft, az Alphabet és az Alibaba beszállítói?

Mivel a szabályozók szigorúbb rendelkezéseket javasolnak a szén-dioxid-kibocsátásról szóló jelentéstételre, sok vállalat most teszi meg az első lépést az értéklánc kibocsátásának megértése és mérése érdekében. Az Amazon, a Microsoft, az Alphabet és az Alibaba mindannyian nettó nullás vállalásokat tettek, de egyikük sem tudja csökkenteni a beszállítói láncon keresztüli kibocsátását anélkül, hogy a szerver- és chipszállítóikat is rávennék, hogy kövessék a példájukat.

Bár az Amazon a kiskereskedelmi üzletág miatt valamelyest eltér a másik három felhőszolgáltatótól, de mind a négy esetében látható, hogy a beszállítói kibocsátásuk nagy része az általuk épített létesítményekből, és az általuk vásárolt csúcstechnológiai berendezésekből - szerverekből, hálózati berendezésekből, adatközpontok hűtőberendezéseiből származik. A 2020-as jelentés alapján az Alphabet nyilvántartásában 46 milliárd dollár értékben szerepeltek informatikai berendezések, míg az Amazon esetében ez az összeg elérte a 97 milliárd dollárt. A technológiai hardverek és félvezetők legnagyobb beszállítói között olyan vállalatok vannak, mint a Lenovo, a The Hewlett Packard, a Dell, az Intel - amelyek többségének 2021 novemberében még nem volt nettó zéró célkitűzése.

Az alábbi diagram bemutatja, hogy a négy nagy felhőszolgáltató vállalat vezető beszállítói hogyan teljesítenek a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésben.

A legfelső oszlopdiagramok a vállalatok becsült ITR értékei, (Implied Temperature Rise) - amely megmutatja, hogy 2100-ban, vagyis mintegy 80 év múlva mekkora hőmérséklet-emelkedés következne be, ha arányosítva az egész gazdaságnak olyan lenne az ÜHG-kibocsátási túlfutása mint az adott vállalatnak, a legfrissebb Scope 1-3-as előrejelzett kibocsátások alapján.

Például, ha a Daikin kibocsátási túlfutása lenne jellemző a gazdaság többi szereplőjére is, akkor 80 év múlva több mint 4 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedést várhatnánk, míg az Ericsson esetében csak 1,3 Celsius-fokosat.

A vállalatok alatti fehér pipa azt jelzi, hogy melyiknek van közzétett nettó nulla ÜHG-kibocsátási kötelezettségvállalása.

Míg zöld pipát akkor kapott a vállalat, ha rendelkezik a Science Based Targets Initiative (SBTi) szervezet által megvizsgált és jóváhagyott szén-dioxid-mentesítési célkitűzéssel.

A felhőpiaci négy nagyvállalatának legnagyobb beszállítói eszközkategóriánként, forrás: MSCI ESG Trends to Watch

Amire tehát számítani lehet, hogy amint akár ezek a nagy felhőszolgáltatók, akár más iparág vezető vállalatai rájönnek, hogy a beszállítóik mennyit bocsátanak ki, ki fogják kényszeríteni a nettó zéró kibocsátási célok kitűzését.

Címlapkép: Getty Images