A magyar vállalatok egyik legnagyobb informatikai kihívása: a szent tehén dilemma

Ha úgy gondolod, hogy a céged digitalizálása nem úgy halad ahogy szeretnéd, esetleg nem vagy benne biztos, hogy jó úton haladtok, úgy érzed, hogy valami gond van, de nem tudod mi az, akkor érdemes lehet elolvasnod ezt a cikket. Valószínűleg paradigmaváltásra van szükséged, és meg kellene nézned a céged más irányból is, mások szemüvegén keresztül is. Biztos használtok valamilyen informatikai rendszert, ERP-t, CRM-t, PM modult, de ha évek óta ugyanazt bütykölgetitek, mint 20 éve, akkor lehet, érdemes lenne váltani már.

Szakmai pályafutásom egy jelentős részében vállalatirányítási rendszerek tervezésével és bevezetésével foglalkoztam. Több olyan vállalkozással találkoztam, ahol egy bizonyos informatikai rendszer használatából és annak cseréjéből érzelmi kérdést csináltak a dolgozók vagy éppen a vezetők, legtöbbször persze a vezetők. „Mi ezt a rendszert használjuk évek óta, ezt a főnök találta ki, és közösen fejlesztettük, ennél jobb nincs.” A 90-es és 2000-es években vállalkozások tömegei úgy kezdtek el informatikai rendszereket fejleszteni egy adott iparágban, hogy a core tevékenységük ezt egyáltalán nem indokolta. Gyárak fejlesztettek maguknak DOS alapú rendszereket, mert nem találtak semmi használhatót a piacon – akkor! Közepes méretű vállalkozások kezdtek Excel majd web alapú rendszerek fejlesztésébe, hogy jobbá tegyék a folyamataik adminisztrálását, mert egyetlen ERP szolgáltató sem tudta kiszolgálni őket – akkor!

A fejlesztések jellemzően egy szűk belső csoport ötletei, iránymutatásai alapján valósultak meg, és ha a vállalkozásnak szerencséje volt, akkor a projektvezető megfelelő folyamatokat modellezett le a rendszerben. A folyamataik auditálásához, dokumentálásához külső segítséget jellemzően nem vettek igénybe. Az ilyen típusú szoftverfejlesztés mindaddig szükséges és jó, amíg meg nem jelenik a piacon az adott iparágra szabott és gyártott megfelelő funkcionalitású szoftver, de csak és kizárólag addig.

Lehet, sokan emlékeznek Csukás István Nyár a szigeten című regényéből készült 1975-ös Le a cipővel című ifjúsági kalandfilmre. A filmben a gyerekek táborozása során levest készítenek, és ahogy sorban kóstolják, úgy kerül a levesbe egyre több és különböző hozzávaló („az én anyukám még ezt is szokott bele tenni” – felkiáltással), míg végül egy ehetetlen valami lesz belőle, amit már a kutya sem eszik meg. A házon belüli egyedi szoftverfejlesztések nagyon hasonlítanak erre a szituációra. Szerencsére a legtöbb egyedileg kreált informatikai rendszerrel nem az történt, hogy használhatatlanok lettek volna, azonban idővel átvették a hatalmat a vállalat fölött, a vállalat folyamatai fölött, az emberek új gondolatai és az új lehetőségek fölött.

Minden is belekerült, olyan dolgok is, amelyeknek nem ott a helyük.

Szent tehenekké váltak.

Már nem az volt a kérdés, hogy hogyan kellene/lehetne jól csinálni valamit, hanem hogyan csináljuk azt a mi rendszerünkben és ahhoz igazítjuk a folyamatainkat. A saját fejlesztés nagyon lassú, és nagyon drága. Egy-egy új igény (new request) vagy változtatási kérés (change request) lassan, drágán és külső validáció nélkül valósult meg. A belső szoftverfejlesztési csapatot nem is érdekelte, hogy ezt máshol hogyan csinálják. Rendszeres érv a saját fejlesztés mellett, hogy mi tudjuk, hogy milyenek a mi folyamataink, és annak alapján fejlesztünk. Míg a piacon elérhető szoftvergyártókkal szemben az az érv, hogy ők nem is az adott iparágban dolgoznak, és kifejlesztettek egy rendszert, amelynek a folyamatait ránk akarják erőltetni. Mind a kettő féligazság, hiszen egy külső szoftvergyártó – ha iparági szoftvert gyárt – akkor több tucat ügyfél folyamatai alapján fejleszti a rendszert és a folyamatok paraméterezhetők, állíthatóak, hogy minden ügyfél elégedett legyen vele. A saját szoftverfejlesztés esetén a külső validáció elmarad, csak saját ötletek alapján, csak néhány saját dolgozó tervei alapján történik nagyon drágán és nagyon lassan a fejlesztés, és sokszor nem is veszi figyelembe minden dolgozó minden üzletág igényeit.

Szent tehenek akkor jönnek létre, amikor az informatikai rendszereket övező kultusz – az azokban érdekelt papság közreműködésével (főpappal az élükön) – túlnövi a praktikus és gyakorlati okokat a rendszer további használatát illetően. Szent tehenek nem teremnek csak úgy, először a gazda (vállalat vezetője) vásárol egy haszonállatot, egy egészséges tehenet, amely ellátja a farmon dolgozókat (munkavállalók), táplálékot biztosít a gazdának és családjának, elsősorban tej és hús formájában (biztosítja a megfelelő adminisztrációt). A megtermelt árufajtákból a közeli tej és húsüzemnek is jut (NAV, könyvvizsgáló, igazgatóság és egyéb hatóságok), így prosperál a gazdaság. Egy szoftverfejlesztő cég, amely az adott iparágra fejleszt, jellemzően több tucat (vagy akár több száz) ügyféllel rendelkezik, és egy-egy igényt megfuttat a portfólió cégeiben, hogy lehetőség szerint egységes, mindenki által használható és paraméterezhető funkciók jöjjenek létre.

A saját fejlesztéseknek ideig, óráig van versenyelőnye egy – az adott iparágra fejlesztett – célszoftverrel szemben. Szent tehenek esetén jellemzően nem szoftvertervezési szaktudással rendelkező kollégák igényei alapján jön létre a rendszer, és folyamatosan módosul, alakul. Új év, új funkció, új igények, új releasek. Kiderül, hogy szükség van egy új funkcióra, amely a piacon kapható dobozos szoftverekben már megvan, de ahelyett, hogy a rendszer cseréjében gondolkodna a vállalkozás, további egyedi fejlesztésre, pénzszórásra kényszeríti saját magát. Egyszer csak eljön az idő, amikor már minden olyan funkció is bele van gyömöszölve a tehénbe, ami nem is oda való – de nem volt máshol hely neki. Ahelyett, hogy a gazda körbenézett volna a piacon, hogy más típusú tehenet vásároljon, inkább hozzáfejlesztett egy-két púpot a tehénhez. A gazda a régóta dédelgetett tehenet nem akarta levágni, nem volt képes a paradigmaváltásra. Létrejöttek a hibrid szörnyek, már nem is tehén, hanem tehevén (tehén és teve hibrid). Ellátja a funkcióját, még mindig tud tejet adni, de valami már még sincs rendben vele, már nem olyan tápláló és finom (a folyamatok adminisztrálása már nem zökkenőmentes). Persze vannak olyan dolgozók, akik meg vannak elégedve vele, mert nekik tökéletes, de más dolgozóknak már nem, így tehát nem alkalmas a teljes vállalat megfelelő adminisztrációjára.

A folyamat közben megjelenik a gazda mellett a papság, élükön a főpappal. A tehenet gondozni, etetni, táplálni szükséges. A gondozók azt gondolják, hogyha nem lesz mit etetniük, táplálniuk, akkor a farmon nem lesz számukra semmilyen más munkalehetőség. A tehénbe plusz funkciókat belegyömöszölő projektmenedzser, azaz a főpap és a gondozók kialakítják a papi réteget a szent tehén körül. Ők biztosítják a gazdát, hogy ne aggódjon, nincs szükség állatorvosra, az állat tökéletesen funkcionál, finom tejet ad. A papság folyamatosan érdekelt a szent tehén további üzemeltetésében. A főpap tipikusan olyan vezető, aki abban hisz, hogy a hatalma forrása nem saját szaktudása, megbecsülése, tapasztalata, hanem maga a szent tehén – még ha ez természetesen csak egy hamis illúzió. A papság olyan alkalmazottakból áll, akik feladatuknak tekintik a szent tehén gondozását, etetését, tipikusan a házon belüli (szoftver)fejlesztők, akik nem tudják elképzelni a jövőt a szent tehén további bütykölése nélkül, valamint olyan munkatársak, akik a szent tehénből élnek, és nem tudják elképzelni, hogy létezik másfajta tej is. A papság folyamatosan nyugtatja a gazdát, hogy nincs szükség új tehén vásárlására, tökéletesen funkcionál a tehevén is, sőt ez még jobb is mint bármelyik piacon elérhető okos-tehén, hiszen ez a farm saját igényeire van szabva. A gazdaságot ellenőrző hatóságok, szervezetek, valamint a tej- és húsüzem is, aggályukat fejezik ki a minőségromlás miatt.

Tudni akarod, hogy vállalkozásodban tápláltok-e még szent tehenet?

Egy új komplex funkció esetén még mindig abban gondolkodtok, hogy azt hogyan lehet belefejleszteni a tehénbe, miközben a piacon már elérhetőek az okos-tehenek legújabb verziói is a megfelelő funkciókkal?

A piacon az adott iparágra már professzionális megoldások elérhetőek out-of-the-box, de ti még mindig a saját rendszereiteket fejlesztitek drágán?

Egy új szoftverbemutató esetén csak azt hallod a kollégáktól, hogy ez miért nem jó, és ezt a ti rendszeretek amúgy is tudja és nem akarnak megismerni új megoldásokban rejlő lehetőségeket?

Jellemzően érzelmi kérdést csinálnak a kollégák vagy bizonyos kollégák abból a gondolatból, hogy megérett a rendszer a váltásra?

Az a legfőbb érv a rendszer leváltása ellen, hogy ez már itt van és ingyen van? Valószínűleg az elmúlt néhány év fejlesztői és üzemeltetői költségeiből már le lehetett volna cserélni egy jobb megoldásra - szvsz.

A tehén már nem is tehén, hanem tehevén vagy talán már dinoszaurusz?

Egyértelműen be tudod azonosítani a főpapot és a papságot? Meglesz a szent tehén is.

A megfogalmazott aggályok miatt a gazda mégiscsak el akarja vinni a tehevént egy állatorvoshoz, amelyben a papság amennyire csak lehet meg akarja akadályozni – felmondással fenyegetőznek. Az állatorvos – külső tanácsadó, új vállalati vezető, szoftver terméket értékesítő, change manager, más szakértő – megállapítja a diagnózist. A tehén tehevénné alakult, szükséges egy operáció. A teve funkciókat le kell választani a tehénről, ellenkező esetben a tej- és húsüzem jogosan nem veszik majd át a megtermel árukat (könyvvizsgáló elégedetlen az információk megbízhatóságával, NAV megállapítások tesz, stb). A papság továbbra is felmondással fenyegetőzik és a farmon dolgozó munkásokat is erre bíztatja. Ha nem lesz szent tehén nem lesz munka sem – mondogatják. A gazda előtt két út áll:

Hisz az állatorvosnak. Vesz egy tevét, egy teljesen új, önálló rendszert, amibe átoperálásra kerülnek bizonyos funkciók, és így a tehén is életben maradhat. A papság tovább tisztelheti a tehenet. Lehet, hogy nem lesz már szép koronája, nem lesz aranylánc a nyakán és az orrában sem, de egészséges tehén lesz. A gazda a továbbiakban nem a papságra, hanem a telepvezetőre (CDO = chief digital officer) bízza az állatok gondozását. A farm tovább működik és virágzik. A tejüzem és a húsüzem átveszi az árukat (rendben lezajlik minden könyvvizsgálat, a NAV sem piszkálódik). A gazda a papságnak hisz. A tehevént életben tartják, nem lesz operáció. A tej és hús minősége egyre csak romlik. A minőségromlást szteroidokkal, gyógyszerekkel próbálják kezelni (drága egyedi fejlesztésekkel), amelyet a gazdának kell kifizetnie. A tej és hús minősége átmenetileg javul, de aztán hirtelen a rengeteg szteroid miatt az állat legyengül, nem képes több tejet adni. Azt a minimálisat, amit még tud, már a tejüzem sem veszi át. Néhány évnyi orvosság és szteroid árából elvégezhető lett volna a műtét és még tevét is lehetett volna venni. A tehevén végelgyengülésben kimúlik, minden funkció oda. Venni kell egy új tehenet és egy tevét is. Papságra – és főpapra – már nem lesz szükség.

Ha a vezetők nem képesek paradigmaváltásra, akkor az a versenyelőny, amely most még annak tűnik, hamar elmúlik. Ahogy valószínűleg a Nokia vezetői is győzködték magukat, hogy a QWERTY billentyűzet és a SYMBIAN operációs rendszer a jövő, közben meg elment mellettük az Android és az Apple is. Nehogy elmenjen mellettünk is a túl nagy önérzet és hibás döntések miatt.

