Emelkedés az amerikai tőzsdéken, kitartottak a zárásig a pluszok

A nyári csúcsok után számos energiapiaci termék ára meredeken csökken, az olaj, a benzin, a földgáz, és az áram ára is jóval lejjebb van, mint néhány hónappal ezelőtt. Ez egyrészt az energiaszámlák, másrészt az infláció elleni harc szempontjából is jó hír, viszont azért árnyalja a képet, hogy a néhány évvel korábbi szintekhez képest például a csúcsról közel 74 százalékot zuhanó német másnapi zsinóráram még most is több mint háromszor annyiba kerül, mint 2019-ben. Hasonló a helyzet az európai földgáznál is, ahol a jegyzés már 64 százalékot zuhant a csúcsról, mégis hatszor annyiba kerül a gáz, mint a tavalyi év elején.