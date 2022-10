Nincs megállás: tovább folytatódhat az emelkedés a tőzsdéken

Portfolio 2022. október 18. 07:54

A tegnapi napot komoly emelkedéssel zárták a vezető amerikai részvényindexek, miután kimondottan pozitív felütéssel indult a harmadik negyedéves gyorsjelentési szezon, és a dollár negatív irányú korrekciója is tovább folytatódik az elmúlt hónapok erősödése után. Ma reggel Ázsiában is pozitív a kép, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján pedig Európában és Amerikában is folytatódhat az emelkedés. Ma is érkeznek fontos gazdasági adatok, idehaza az MNB közli a devizatartalék szeptemberi alakulását, Amerikából pedig friss ipari statisztika érkezik.