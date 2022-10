Végh Richárd: a tőkepiacon tudnak a hazai vállalatok igazán nagyra nőni

Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója a Budapest Economic Forumon arról beszélt előadásában, hogy válságos időszakokban felértékelődik a tőkepiaci forrásszerzés.

A régiónkban a tőkepiacok relatív alulfejlettek, és ez nem csak Magyarországra, de Európára is igaz, ha Amerikához, vagy lassan Ázsiához viszonyítunk.

Egy válságos időszakban a tőkebevonás és a tőkepiaci forrásbevonás szerepe felértékelődik az idegen forrásokkal szemben.

A tőzsde a gazdaság fokmérője, benchmarkja. A 2008-as válságban megugrott a volatilitás, ezt követően jöttek a békeidők, egy hatalmas bika piac, majd 2020-ban pedig kitört a koronavírus-járvány, 2022 elején pedig a háború kitörésekor egy újabb pofon érte a befektetőket.

Minden egyes válságnak van egy vége, ahol megfordul a trend, aminek vannak nyertesei és vesztesei. A vállalatok és az országok között is vannak különbségek, hogy milyen mértékben hat a válság. A mi régiónk, amely Ukrajnához, Oroszországhoz a legközelebb van és a legmagasabb arányban szorul gázimportra, a sérülékenyebb országok között van. A jelentős export-és energiakitettség a háborús régió irányába erősen meghatározza az egyes országok versenyképességét, mozgásterét. A mi régiónk számára a kihívás a többszöröse a nyugat-európai versenytársakhoz képest.

Alapvetően egy bankközpontú régióban vagyunk a finanszírozást illetően. A bankszektor azt várja, hogy a nem teljesítő hitelek nőnek, a hitelkínálat negatív irányba tolódik el. A hitelintézeti szektor és a vállalati hitelezés az elmúlt években komoly felfutásban volt, kedvező konstrukciókkal lehetett hitelhez jutni. Most viszont a piaci hitelezés kamata követi a szigorodó monetáris kondíciókat, a kedvező lehetőségek pedig szűkültek az NKP kifutásával. Az eddigi kényelmes és kedvező pozíció a banki finanszírozás elérhetőségével jelentősen megváltozhat.

Kiegészítő forrásként maradnak a tőkepiacok.

A régión belül a magyar tőzsde a második legnagyobb a likviditás tekintetében, az egyébként alulfejlett keleti-európai régióban – mondta el Végh Richárd.

Szükség van arra, hogy a magyar vállalatok sikeresen terjeszkedjenek a régióban és alapvetően a tőkepiacon tudnak ezek a vállalatok a nagyra nőni. 500 tőzsdeképes kkv van Magyarországon, valamint további 100 magyar döntéshozatali központtal működő vállalat, amelyek régiós nagyvállalattá válhatnak. Erre alapozta az utóbbi évek stratégiáját a BÉT.

A legsikeresebb piac a kötvénypiac, az Xbond, az NKP egy jelentős piacfejlesztési hatással jár, már 120 közeli a kötvénykibocsátó vállalatok száma. Az Xtend piac is bővül, idén 10 feletti lehet a listázások száma, egyre több szektorból jelennek meg a növekedési sztorik, amihez tőkét is tudnak bevonni. Az ökoszisztéma támogatja a növekedési cégeket, de itthon ez egy kulturális kérdés is. Amerikában triviális a tőzsdére lépés lehetősége, itthon még nem, de egyre több cég látja a peerek példáját, hogy meg lehet ezt valósítani és lehet befektetőket találni.

Van pezsgés a magyar tőzsdén, idén több mint 675 milliárd forintnyi tranzakció valósult meg. Két nyilvános tőkebevonás zajlott a közelmúltban, amit meg kell említeni, mind a kettő SPO volt, az egyik az AutoWallis részvénykibocsátása 2021-ben, a Masterplast pedig a múlt héten zárta a tranzakcióját.

Ezek azt bizonyítják, hogy 10 milliárdos nagyságrendben alkalmas a magyar ökoszisztéma arra, hogy sikeresen vonjanak be tőkét magyar vállalatok a céljaikhoz.

Azt is mutatja, hogy a magyar háztartásoknál komoly megtakarítások vannak, amit meg lehet mozdítani és ezek a sztorik alátámasztják a cégek növekedési terveit is.

