Feltámadás előtt a bitcoin? Kezd megváltozni a viselkedése

Miután a bitcoin és a szélesebb digitális token szegmens masszív esést szenvedett el az év korábbi részében, egyesek már azon tűnődnek, hogy a kriptotél olvadozik-e, és a hangulat hamarosan megfordulhat. Az egyik ilyen óvatos reménysugár a Bank of America legújabb elemzéséből származik, amelyben a szerző Alkesh Shah borús képet fest a legtöbb eszközre vonatkozóan, mégis olyan képet, amelyben a kriptók hamarosan elkezdhetnek divergálni a többi eszköztől.

Optimista a Bank of America

Az emelkedő kamatkörnyezet továbbra is nyomást gyakorol a kockázatos eszközökre, beleértve a digitális eszközök szektorát is - kezdi a BofA. Ugyan az elemzés szerint már látszódnak a kapitalizáció jelei, ami a tőzsdei fordulat szempontjából kulcsfontosságú, az árfolyamkockázatok továbbra is fennállnak.

"Arra számítunk, hogy a blokklánc és az alkalmazásfejlesztés hajtani fogja a tokenek árfolyamának divergenciáját, miután a blokkláncok növekvő alkalmazási ökoszisztémát mutatnak, a Web3 alkalmazások pedig valós funkcionalitást nyújtanak, piaci részesedést szerezve a hagyományos vállalati szektortól, így felülteljesítők lehetnek" - írja Shah az elemzésben a ZeroHedge szemléje szerint.

Persze ez csak egy vélemény, de mi a helyzet más kézzelfogható mutatókkal?

Az alapkezelői tőkeáramlásokat tekintve, ahogy Shah írja, a tőzsdéről történő BTC kiáramlások a múlt héten voltak a legnagyobbak június közepe óta, emellett ott a szűk kínálat (az utoljára több mint 1 éve mozgatott tokenek száma továbbra is az eddigi csúcsok közelében van), és a bálnák általi akkumuláció a befektetői HODLing-ra (hosszútávon tartás), és korlátozott rövid távú eladási nyomásra utal ( pozitívum ).

Az ethereum esetében az elmúlt három hétben visszafogott volt a kereskedési aktivitás a Merge előtti/utáni nagy tőzsdei beáramlásokat követően, ráadásul az árfolyam esése továbbra is folytatódik (-23% augusztus eleje óta), ami korlátozott rövidtávú vételi nyomást jelez ( negítvum ).

). A top 4 stabilcoin esetében tőzsdei kiáramlás az elmúlt 2 hétben 80 százalékkal, illetve 88 százalékkal volt alacsonyabb az előző 6 hét átlagos heti beáramlásánál/kiáramlásánál, ami azt jelzi, hogy a befektetők az oldalvonalra húzódnak, kivárnak (semleges).

Forrás: BofA

Egyre jobban hasonlít a hagyományos és a digitális arany

Ami azonban az áramlásoknál sokkal figyelemreméltóbb,

az a bitcoin-arany korreláció közelmúltbeli megugrása.

A bitcoin tőzsdei kiáramlása az elmúlt 4 hétben (2,6 milliárd dollár) 3,6-szor nagyobb volt, mint a tőzsdei beáramlás a megelőző időszakban. A tőzsdei kiáramlások az előző 4 hétből 3 héten keresztül (BTC +2% az elmúlt 4 hétben) azt jelzik, hogy a befektetők továbbra is tartják az eszközt ahelyett, hogy az emelkedésben eladnák. Az S&P 500-al és a Nasdaq 100-al való lassuló pozitív korreláció és az XAU-val való gyorsan növekvő korreláció azt jelzi, hogy a befektetők a bitcoint relatív biztonságos menedéknek tekinthetik, mivel a makroszintű bizonytalanság továbbra is fennáll és a piaci mélypont még mindig keresi a piac.

Forrás: Glassnode, Bloomberg, BofA

A bitcoin és az S&P 500 (SPX) közötti korreláció idén szeptember 13-án minden idők legmagasabb értékét érte el, és a bitcoin és a Nasdaq 100 (QQQ) közötti korreláció szintén szeptember 13-án döntött rekordot.

A bitcoin és az arany (XAU) közötti korreláció - amely utóbbit általában inflációs fedezeti eszköznek/értékőrzőnek tekintenek - 2021 júniusától 2022 februárjáig nulla közelében maradt, majd március 2-án negatívba fordult, de a fordított korreláció áprilistól augusztusig csökkent, mielőtt a korreláció szeptember 5-én pozitívba fordult, majd tovább nőtt. Eközben a bitcoin és a dollár (DXY) közötti fordított korreláció július 14. óta folyamatosan nő.

A kockázati eszközök és a bitcoin közötti korreláció ilyen mértékű csökkenése, valamint az arany és a bitcoin közötti konvergencia valahol várható is volt egy olyan eszköz esetében, amelyet diverzifikációra és az infláció elleni hedge-nek használnak soknak. Ennek ellenére még túl korai lenne megmondani, hogy a bitcoin meredeken felfelé tud-e mozdulni, miközben a részvények tovább esnek, a dollár pedig szárnyal. Egyébként egy ilyen fordulat a kriptobefektetők körében - ahol nem magas bétájú tech-részvényként, hanem a dollár tényleges alternatívájaként tekintenek az eszközre - az előbbi forgatókönyv lenne a legjobb hír lenne, amit a régóta szenvedő kriptobikák hosszú ideje kaptak.

A bitcoin árfolyama ugyanis hónapok óta mozog 20 000 dollár közelében, miután idén 58,2 százalékot zuhant a jegyzés.

Címlapkép: Getty Images