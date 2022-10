Kedvezőtlen adatok érkeztek, megtorpant az emelkedés a tőzsdéken

A hét második napján is folytatódik a gázár esése, miután továbbra is a vártnál enyhébb az időjárás, emellett pedig az európai gáztárolók is maximum közeli telítettségben vannak, így az általános vélekedés szerint Európa komolyabb fennakadások nélkül átvészelheti a téli időszakot, a takarékosságra azonban továbbra is szükség van, hiszen nem mindegy milyen feltöltöttségi szintekről kezdi majd meg a kontinens a jövő évben a betárolási szezont.