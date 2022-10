Dübörög a Mercedes, már a vártnál nagyobb növekedéssel számol a cég

A Mercedes-Benz szerdán közölte, hogy az egész évre legalább 15 százalékkal a tavalyi szint fölött várja a konszern eredményét, és megemelte a személygépkocsi üzletág marzsaira vonatkozó előrejelzését, miután a harmadik negyedévben a divízió eredménye majdnem megháromszorozódott a pandémiát megelőző szinthez képest.

Közzétette legfrissebb számait a Mercedes-Benz, a cég autóeladásai 38 százalékkal 530 000 darabra nőttek a bázisidőszakhoz képest. Ezen belül a felsőkategóriás járműveknél 5 százalékos, az elektromos autóknál pedig 39 százalékos volt a növekedés. A Mercedes-Benz Vans eladásai alig egyötödével, 104 ezer járműre nőttek, az elektromos furgonok eladásai pedig idén eddig egyharmadával emelkedtek. A felső luxuskategóriás autóértékesítés hozzájárult a bevételek növekedéséhez, a harmadik negyedévben a teljes személygépkocsi-értékesítés 15 százalékát tette ki.

2019 harmadik negyedévében a személyautó üzletág 23,5 milliárdos bevételből 1,4 milliárd euró nyereséget ért el, az idei negyedévben viszont 28,2 milliárdos bevételből 4,03 milliárd eurót kaszált.

A teljes csoport eredménye 5,2 milliárd eurót ért el júliustól szeptemberig (+82%), a bevétel pedig ötödével 37,7 milliárd euróra nőtt, a személygépkocsi üzletág 14,5 százalékos, a Mercedes-Benz Vans 12,7 százalékos üzemi marzsával.

A luxusautó-gyártó nyereségességének jelentős növekedése azután következik be, hogy 2020-ban ígéretet tett - akkor még Daimler-csoportként, az azóta kivált Daimler Truckot is beleértve -, hogy 2025-ig több mint 20 százalékkal csökkenti a Mercedes-Benz fix költségeit, beruházási és kutatás-fejlesztési kiadásait. Az eszközölt intézkedések látszólag működnek, ráadásul a cég megemelte az idei évre vontakozó előrejelzését: a luxusautógyártó most 13-15 százalékos üzemi marzsot az idei évre a személygépkocsi üzletágban, és 9-11 százalékot a Mercedes-Benz Vans esetében, a korábbi 12-14 százalékos, illetve 8-10 százalékos értékekhez képest.

Rugalmasabbá tesszük a vállalatot, és belőjük a tempót az előttünk álló hónapokra, miközben tovább gyorsítjuk az átalakulást

- mondta Harald Wilhelm pénzügyi vezérigazgató.

A vállalat figyelmeztetett, hogy a magas inflációs nyomás és a folyamatos ellátási láncbeli problémák nehezítik a kilátásokat. Ennek ellenére a cég negyedik negyedévben a tavalyinál kissé magasabb eladásokat vár, áll a szerdai közleményben.

A kereskedés első perceiben a Mercedes-Benz árfolyama 0,5 százalékos mínuszban van, míg idén 13,9 százalékot esett.

Címlapkép: Shutterstock