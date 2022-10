Rekordnyereséggel zárt az UBM

Rekordárbevétellel és nyereséggel zárta az UBM Csoport a 2021-22-es üzleti évet. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalatcsoport teljes éves árbevétele 200 milliárd forint volt, amely 45 százalékkal növekedett 2020-hoz képest. A hazánkban piacvezető takarmánygyártó EBITDA-ja ugyanebben az időszakban megközelítette a 6 milliárd forintot, amely szintén jelentős emelkedés az egy évvel korábbi 2,1 milliárdhoz képest. A kiugró árbevétel-növekedés az organikus bővülés mellett a jelentősen megemelkedett alapanyagáraknak köszönhető, amelyet a Csoport a saját árképzésében is érvényesített. Az UBM Csoport stratégiai céljai között szerepel a jelenlegi 575 ezer tonna takarmánygyártás és kereskedelem 1 millióra növelése elsősorban régiós akvizíciók, bővülés segítségével. A tőzsde egyetlen mezőgazdasági vállalata néhány éven belül nyilvános hazai részvénykibocsátást is tervez. A pénzügyi teljesítményt egyébként már díjjal is jutalmazták: a Portfolio Future of Finance 2022 konferenciáján a szakmai zsűri döntése alapján legjobbnak talált pénzügyi-gazdasági vezetőnek járó CFO of the year 2022 díjat Janositz Balázs, az UBM Holding Nyrt. pénzügyi igazgatója vehette át.