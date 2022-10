A magyar tőzsdén kereskedési szünnap lesz hétfőn és kedden, Mindenszentek napján. A fontosabb európai tőzsdéken a lengyel tőzsde kivételével mindkét említett napon lesz kereskedés. Összeszedtük a főbb külföldi tőzsdék Mindenszentek napi nyitvatartását.

Az ázsiai részvénypiacokon nem lesz szünnap, hétfőn és kedden is a szokott időrendben zajlik a kereskedés, ahogy Amerikában is. Az európai tőzsdéken is többnyire zavartalanul lehet majd kereskedni, a kivételeket a magyar és a lengyel részvénypiacok képezik.

Idehaza hétfőn és kedden sem lesz kereskedés, Lengyelországban pedig kedden tartanak zárva a tőzsdék.

