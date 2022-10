Új információ jött a Pfizer és a Moderna koronavírus-vakcinák új mellékhatásáról

Portfolio 2022. október 31. 23:31

Fáradság, fejfájás, izomfájdalom - ezek a leggyakoribb mellékhatásai a koronavírus elleni vakcináknak, köztük az mRNS alapúaknak is. Az Európai Gyógyszerügynökség azonban új mellékhatást is felvenne a listára a Pfizer és a Moderna védőoltásai esetében, és kiderült időközben: a hazai tapasztalatok is megerősítik a gyógyszerhatóság vizsgálatának eredményeit.