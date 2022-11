Elon Musk lesz az új Twitter-vezér, megszünteti az ingyenességet

Fordulatokban gazdag, hónapokig tartó huzavona után Elon Musk végül 44 milliárd dollárért megvásárolta a Twittert, ígéretet tett arra, hogy megakadályozza, hogy a Twitter a gyűlölet és a megosztottság platformja legyen, célja, azt is megígérte, hogy legyőzik a Twitteren a spamrobotokat. A válllatnál az egyik első dolga volt múlt héten, hogy eltávolította a cégtől a korábbi felsővezetőket, és létszámleépítést hirdetett meg.

Musk kirúgta Parag Agrawalt és a cég más vezető tisztségviselőit, és egy felforgató ötlettel is előállt a Twitter üzleti működését illetően: fizetőssé tenné az úgynevezett ellenőrzött fiókokat. A milliárdos szerint az ár bevezetése az egyetlen módja annak, hogy legyőzzék a trollokat és a botokat a platformon, és a Twitter nem támaszkodhat teljes mértékben az oldalon hirdetőkre, hogy fedezze költségeit.

Stephen King író tweetjére reagálva, miszerint ő nem lenne hajlandó havi 20 dollárt fizetni a Twitteren a "verifikált jelvény" megtartásáért, Musk azt válaszolta: "Mit szólnál 8 dollárhoz?".

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, Im gone like Enron. {:url}