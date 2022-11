Erősödő dollár, és növekvő gázár - Ismét nyomás alá kerültek a tőzsdék

44 milliárd dollárt, vagyis több mint 18 ezermilliárd forintnyi pénzt költött el Elon Musk és néhány befektetőtársa a Twitterre, két és félszer több pénzt, mint amennyit most az összes magyar tőzsdei cég ér, OTP-vel, Mollal, Richterrel, szőröstül-bőröstül. Musk azt állítja, hogy azért vásárolta meg a Twittert, mert az egészséges párbeszéd a civilizációnk jövője szempontjából fontos, ugyanis nagy a veszélye annak, hogy a közösségi média szélsőjobboldali és szélsőbaloldali részekre szakad szét, amelyek még több gyűlöletet generálnak és megosztják a társadalmat. Azért tettem, hogy megpróbáljak segíteni az emberiségen, amit szeretek – mondta Musk, ami akár igaz is lehet, de nehéz elképzelni, hogy a világ leggazdagabb embere, aki egész életében pénzcsinálással foglalkozott, most hirtelen kihagyná az egyenletből az üzletet. Vélhetően most is pénzcsinálásról van szó, a terv az lehet, hogy elkészítsék a világ Ázsián kívüli részének szóló mindenegyben szuperappot, egy olyan platformot, ami a felhasználók minden online igényét kielégíti, és amit akár több mint egymilliárd ember használhat majd.