Valóban súlyos gázhiányt okozhat az ársapka bevezetése? Úgy tűnik, létezik egy járható út

Az elmúlt időszakban igencsak megoszlottak a vélemények a gázázsapka bevezetésével kapcsolatban. A két legfontosabb érv ellene leginkább az, hogy egyrészt csökkentené Európa piaci versenyképességét, másrészt pedig - megfelelő szabályozottság nélkül - a fogyasztás növekedéséhez is hozzájárulhat, ami a közel maximális gáztárolói telítettség mellett idén ugyan nem, de a jövő évben már könnyen súlyos problémákat jelenthetne a tagállamok országainak. Egyfajta kompromisszumos megoldásként azonban most úgy tűnik, hogy egy dinamikus ársapka kerülhet bevezetésre, amely nem sértené meg a határidős kontraktusokat, és a kontinens versenyképességét sem vetné vissza.

Hol tartunk most az ársapka kérdésében?

Két héttel ezelőtt mi is beszámoltunk róla, hogy az EU-csúcson a tagállamok vezetőinek sikerült megszabni a világosabb irányokat a Bizottságnak arról, hogy mi alapján lenne érdemes véglegesíteni az energiapaci javaslatokat.

Többek között kétféle ársapka ötletét is felvetették, emellett pedig a közös gázbeszerzés és a vészhelyzeti gázkisegítés alapszabályairól is fontos döntések születtek.

A közös gázbeszerzés és a megfelelő ársapka-módszer alkalmazása már csak azért is kiemelt fontosságú, mert ahogy Fatih Birol, a Nemzetközi Energia Ügynökség vezetője is fogalmazott,

Az ársapka bevezetésével Európa egyértelműen veszítene versenyképességéből,

azonban ha egy olyan megoldást alkalmaznának, amely segít a versenyképesség megőrzésében, és a fogyasztók védelmében egyaránt, akkor ez egy működőképes ötlet lehet.

Ilyen megoldás a dinamikus ársapka ötlete is, amely értelmében kizárólag a spot piaci ügyletekre húznának ársapkát, így a határidős ügyletekbe nem nyúlnának bele és ezért a hosszú távú gázszerződéseket nem sértenék meg.

Emellett az is lényeges, Európa piaci pozícióját sem gyengítené ez a megoldás, ami kulcsfontosságú az unióba érkező LNG, valamint vezetékes gázszállítás szempontjából is. A valódi cél azonban az, hogy ha a spot árakra ársapkát alkalmaznak különleges helyzetekben, extrém árkörnyezet kialakulása esetén, az képes lehet lefelé húzni a határidős piaci árakat is. Így más tőzsdék és más tőzsdei szegmensek ügyleteinek árát is képes lenne kordában tartani a lépés, amellett, hogy a kontinens energiapiaci versenyképessége sem sérülne.

Figyelmeztetnek a hatóságok

A holland TTF gáztőzsdét is felügyelő Pénzügyi Piaci Hatóság (AFM) a Reutersnak elmondta, hogy feltételekkel ugyan, de támogatja a Bizottság által fontolóra vett dinamikus ársapka ötletet, amelynek célja az is, hogy korlátozzák a napon belüli nagyobb ármozgásokat. Ugyanakkor szerintük ez nem fog segíteni az árak csökkentésében, sőt, amennyiben a határidős árak korlátozására irányulnának a törekvések, annak súlyos következményei lehetnek, beleértve a fizikai hiányt is.

A hivatal kritikusan figyeli az Európai Unió tagállamainak árplafonra, valamint a magas volatilitás szabályozására irányuló törekvéseit

- mondta Hanzo van Beusekom igazgatósági tag egy sajtótájékoztatón, majd kiemelte, hogy a piac továbbra is megfelelően működik.

Elmondta továbbá, hogy bár az AFM megérti, hogy a magas gázárak komoly kihívás elé állítják a gazdasági szereplőket, de a kialakult helyzet ösztönözte az új európai LNG-infrastruktúrába történő beruházásokat, és ahhoz vezett, hogy az LNG-szállítmányok Ázsia helyett immáron Európába irányulnak.

Az AFM szerint egy alternatív európai referenciaérték - egy másik bizottsági javaslat az LNG-piaci ügyletkötések kapcsán - bevezetése is olyasmi, amit a jelek szerint a piaci szereplők nem preferálnak, és ami kevéssé fogja kezelni a túlzott energiaárak alapvető problémáit az EU-ban.

Cél a piaci szereplők segítése és védelme

Az Intercontinental Exchange (ICE) még múlt héten jelentette be, hogy két külön LNG határidős kontraktust tervez indítani Északnyugat-Európa és Délnyugat-Európa számára. A módosítás célja, hogy segítsék a piaci szereplőket az Északnyugat- és Délnyugat-Európába szállítandó LNG és az Európába csővezetéken szállított földgáz, valamint a világ többi részén található LNG közötti árkülönbség kereskedelmében és fedezésében.

A szerződéseket a Spark Commodities LNG-szállítmányokra vonatkozó árbecslései alapján egyenlítik majd ki, és az ICE meglévő LNG-szerződéseivel összhangban brit hőegységként (MMBTu), amerikai dollárban kerülnek majd elszámolásra.

A szerződések bevezetésére várhatóan december 5-én kerül sor, a szabályozó hatóságok jóváhagyásától függően.

Emellett az ICE szintén december 5-én három újabb, a francia PEG, a német THE és az olasz PSV földgáz First Line kontraktus elindítását is tervezi, a szabályozó hatóságok jóváhagyásától függően. A szerződések brit hőegységként (MMBTu), amerikai dollárban fognak kereskedni és elszámolni, ezzel további rugalmasságot biztosítva a piaci résztvevők számára LNG-import kitettségük kezeléséhez.

Az Európában napjainkban uralkodó energetikai helyzetet tükrözve az ügyfeleknek szükségük van egy olyan határidős szerződésre, amely az Európába irányuló LNG-import árát határozza meg, és amely lehetőséget nyújt a csővezetéken keresztül szállított földgáz árával szembeni különbség kezelésére

– mondta Gordon Bennett, az ICE közüzemi piacokért felelős ügyvezető igazgatója.

A földgáz ára Európában továbbra is magas, mert a kereslet és a kínálat között egyensúlyhiány áll fenn, amit az Oroszországból Európába irányuló földgázszállítás jelentős csökkenése és az európai földgázhálózat fizikai kapacitáskorlátozásának downstream hatása okoz. A határidős piacok fontos árjelzéseket adnak e szűk keresztmetszetek helyének azonosításához, lehetővé téve a tőke hatékony elosztását a szűk keresztmetszetek kezelésére, például újragázosítási kapacitások kiépítésével, hogy több LNG-t importálhassunk - folytatta Bennett, aki azt is elmondta, hogy az ICE készen áll arra, hogy segítséget nyújtson az EU Energiaszabályozói Együttműködési Ügynöksége (ACER) által kidolgozandó, kiegészítő LNG benchmarkon alapuló uniós határidős piac kialakításában.

A határidős piacok egyben kulcsfontosságú kockázatátviteli mechanizmusok is, amelyekkel csökkenthető az azonnali piacoknak való kitettség, és így az energetikai cégek számára kritikus fontosságú lehetőséget biztosítanak a kockázatkezelésre.

Címlapkép: Getty Images