Véleményt mondott a Concorde a Wizz Airről

A Concorde kiemelte, hogy a Wizz Air a 2023-as pénzügyi évének második negyedévében ugyan a várakozásokhoz képest némileg magasabb operatív eredményt ért el, ez sem volt elég, hogy az első félévet nyereségesen zárja a cég.

Optimizmusra ad azonban okot, hogy a járvány előtti időszakhoz képest továbbra is magasabb jegyárakra számít a társaság. Emellett azt is kiemelte a Concorde, hogy az 1,6 milliárd eurót meghaladó készpénzállomány több alulpozícionált és shortos befektetőt kijózaníthatott az elmúlt napokban, ugyanis csekély a valószínűsége, hogy a közeljövőben tőkeemelésre kerül majd sor. Az elemzőház szerint ez is hozzájárulhatott a részvényárfolyam elmúlt hetekben látott emelkedéséhez. 

Legfontosabb pozitívumok:

rugalmas kereslet a légi utazások iránt,

magas készpénzállomány,

a várható RASK (utaskilométerre jutó bevétel) jobb, mint amivel korábban számoltunk,

nagyon magas egy utasra jutó kiegészítő bevételek.

Legfontosabb negatívumok:

megnövekedett tőkeáttétel (a nettó adósság 3,5 milliárd euró volt, ami 4,5-szeres nettó adósságot jelent a covid előtti normál EBITDA arányában),

növekvő nem-üzemanyag jellegű költségek,

nem hatékony fedezeti ügyletek. 

Kilátások:

A Wizz Air a 2019-es normalizált kapacitás (a COVID-hatás nélkül) 135 százalékát tervezi működtetni a második pénzügyi félévben (október-március), ami elmarad a korábbi, kb.140 százalékos iránymutatástól - írja a Concorde. A jegyár környezet azonban ellenállónak tűnik a globális és regionális makrogazdasági kockázatok ellenére, mivel a Wizz arra számít, hogy az egy utaskilométerre jutó bevétel a második félévben egyszámjegyű növekedésre lehet képes. A Wizz megerősítette, hogy visszatérnek a repülőgép-üzemanyag és az ETS-kreditek szisztematikus fedezéséhez. A társaság ugyanakkor nincs továbbra sem abban a helyzetben, hogy további pénzügyi iránymutatást adjon az év hátralévő részére. A Wizz jelenleg 172 repülőgépből álló flottával rendelkezik.

A Wizz Airre vonatkozó ajánlást a Concorde korábban semlegesről vételre emelte, a célárát pedig 22 fontban határozta meg. Ezt továbbra is fenntartja az elemzőház,

de fokozott óvatosságra intette a befektetőket további jelentős részvényárfolyam emelkedés esetén.

A Wizz Air árfolyama ma 1,9 százalékos pluszban van, idén pedig 55,7 százalékot esett. A tegnapi 18,23 fontos záróárhoz képest a Concorde célára 20,7 százalékos felértékelődési potenciált jelez.

Címlapkép: Shutterstock