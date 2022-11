iPhone-osok figyelem: tovább növekszik a várakozási idő a legújabb modellekre

Ahogy a Covid-járvány során is tettük, most is a beszállítói láncunkban dolgozó munkavállalók egészségét és biztonságát helyezzük előtérbe

- áll az Apple közleményében, a vállalat azt is közölte, hogy az iPhone 14 Pro és iPhone 14 Pro Max modellek iránt továbbra is nagy a kereslet, most azonban a lezárások következtében alacsonyabb gyártási volumenekre van kilátás, ennek következtében pedig az ügyfelek is a vártnál hosszabb várakozási időt fognak tapasztalni.

A mostani bejelentés csalódást okoz a befektetőknek, akik már hetek óta abban reménykedtek, hogy Kína a közeljövőben feloldja a szigorú járványügyi korlátozásokat.

A Foxconn, a világ legnagyobb bérgyártó elektronikai gyártója, emellett a szigorú kínai járványügyi korlátozások miatt csökkentette negyedik negyedévre vonatkozó kilátásait, annak ellenére, hogy az ünnepi szezonban várhatóan ismét meg fog nőni a forgalom.

Az Apple részvényei idén 22 százalékos mínuszban vannak.

Címlapkép: Getty Images