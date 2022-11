A Waberer's által végrehajtott fordulat meghozta a gyümölcsét, az árbevétel növekedése mellett az eredményesség is stabil szintre került, így a gyorsjelentés keretében a cég bejelentette, hogy az igazgatóság a cég tőzsdei történetében először osztalék kifizetését fogja javasolni a közgyűlésnek (amennyiben az üzleti környezetben nem történik jelentős romlás) a 2022-es év eredménye után. A menedzsment emellett felemelte várakozásait is, EBIT soron már 30 millió eurót meghaladó eredményre számít az idei évben.

Tovább nőtt a cég

Közzétette legfrissebb számait a Waberer’s, a cég árbevétele 2022 harmadik negyedévében év/év alapon 18,1 százalékkal 174,6 millió euróra nőtt. Ehhez az ITS és az RCL szegmens jelentős növekedéssel járult hozzá, a biztosítót is magába foglaló Egyéb szegmens bevétele azonban csökkent. A logisztikai szegmensek árbevétel növekedése részben a kedvezőbb fuvarozási díjszinteknek, részben az üzemanyag áremelkedés automatikus árbevétel korrekciós hatásának volt köszönhető, illetve a társaság továbbra is sikeresen képes a működési költségek (energia, bér, alkatrész költségek stb.) hektikus változását az árakban érvényesíteni.

A rendszeres EBITDA 2022 harmadik negyedévében 20,9 millió euró volt, ami 13 százalékos növekedést jelent a bázisidőszakhoz képest. Az EBITDA marzs 0,5 százalékpontos csökkenés mellett 12 százalékot ért el a harmadik negyedév során.

A rendszeres EBIT az egy évvel korábbihoz képest 46 százalékkal 9,7 millió euróra emelkedett,

ami a második legmagasabb negyedéves érték 2018 óta.

A rendszeres nettó eredmény 24 százalékkal 4,1 millió euróra nőtt a bázisidőszakhoz képest. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a pénzügyi költségek 2,2 millió eurós növekedését (melynek döntő része az EUR/HUF árfolyam változásból következő, készpénz mozgással nem járó technikai negatív eredmény, illetve kamat költségek emelkedése) kompenzálta az alaptevékenység javuló eredménytermelő képessége.

Szegmensek

Az egyes szegmensek teljesítményét tekintve, a nemzetközi fuvarozási szegmens (ITS) árbevétele 27,1 százalékkal 109,8 millió euróra nőtt harmadik negyedévben, miközben a bázisidőszakhoz viszonyítva az aktív flottaméret a negyedév során átlagosan 1 977 darab volt, mely minimális (1%) csökkenést jelent.

Az árbevétel növekedése továbbra is részben a bázis időszakhoz képesti magasabb üzemanyag ár automatikus átárazási hatásának köszönhető, azonban a nettó árszint (azaz az üzemanyag költséggel és útdíjjal csökkentett díjszintet) is sikeresen növelte a társaság, így képes fedezni az egyéb közvetlen és közvetett költségek növekedését, beleértve a minimálbér változását és a munkaerő megtartásához szükséges béremelést, melynek hatására érdemben sikerült növelni a gépjármű vezetői pozícióra jelentkezők számát.

Az ITS szegmensben elért EBITDA a negyedévben 22,5 százalékkal 11,3 millió euróra nőtt. A rendszeres EBIT 152,8 százalékkal 3,5 millió euróra ugrott, amely 3,2 százalékos EBIT marzs szintet eredményezett.

Az ITS szegmens harmadik negyedévi eredménye 2017 év vége óta a legmagasabb szegmens eredménynek számít,

és egyben a Waberer’s három szegmense közül a harmadik negyedévben a Nemzetközi Fuvarozási szegmens érte el a legmagasabb EBIT szintet,

miközben az RCL és az Egyéb szegmens EBIT-je is növekedett a bázis időszakhoz képest.

A Regionális Kontrakt Logisztikai szegmens árbevétele 14,8 százalékkal 51,3 millió euróra nőtt a harmadik negyedévben. A magasabb árbevétel a fuvarozási tevékenység üzemanyag költségek növekedését lekövető árszintjének emelkedésével magyarázható, míg a raktározási tevékenység a bázis időszakkal megegyező árbevételt ért el.

A közvetlen költségek a szegmensben 34,6 százalékkal 5,7 millió euróra nőttek, ezt az elmúlt negyedévekhez hasonlóan elsősorban az üzemanyag költség, illetve a munkaerő megtartásához szükséges béremelések generálták.

Az RCL szegmensben az EBITDA 3,4 százalékos csökkenést követően 6,8 millió eurót ért el, míg a rendszeres EBIT 12 százalékkal 3,4 millió euróra nőtt. Az EBIT marzs 6,6 százalék volt a negyedév során.

A közúti fuvarozás – azon belül is elsősorban a konténeres fuvarozás – EBIT termelő képessége enyhén nőtt, mely kompenzálni tudta a raktározási tevékenység enyhén csökkenő EBIT termelő képességét, mely a csökkenő lakossági kereslet miatti alacsonyabb készlet forgási sebességnek volt betudható.

Végül a cégcsoporton kívüli ügyfeleknek nyújtott biztosítási szolgáltatásokat magába foglaló Egyéb szegmens árbevétele az előző év hasonló időszakának szintjéhez képest 13 százalékkal csökkent, így 17 millió eurót ért el. A bevétel csökkenés oka teljes mértékben a forint euróhoz képesti gyengülése, mivel a biztosító a nem a Waberer’s cégcsoporthoz tartozó ügyfelein elért bevétele forint alapú. 2022 harmadik negyedévében az árbevétel eredeti pénznemben, azaz forintban számolva nem változott.

Az Egyéb szegmens a negyedév során 2,8 millió euró rendszeres EBIT-et ért el, mely 25,1 százalékos növekedést jelent 2021 harmadik negyedévéhez képest. A biztosítási különadót, illetve a forintban számolt eredmény EUR/HUF árfolyam változásból eredő negatív hatását (együttesen 1 millió euró a negyedév során) kompenzálni tudta a devizás befektetési eszközök árfolyamváltozásból eredő átértékelési hatása, illetve a bázisidőszakhoz képesti alacsonyabb kár költség.

Jöhet az osztalék

Tekintettel a pénzügyileg eredményes csoport szintű működésre, illetve stabil finanszírozási háttérre, a társaság igazgatósága úgy határozott, hogy amennyiben az üzleti környezetben nem következik be jelentős romlás a következő hónapokban, akkor a közgyűlés felé javasolni fogja a részvényesek részére történő osztalék kifizetését a 2022-es üzleti év eredménye alapján, figyelembe véve a törvényi és szerződéses korlátokat – különös tekintettel a kibocsátott kötvény dokumentációjában vállalt korlátozásokra -, melynek pontos mértékéről a későbbiekben születik döntés.

A menedzsment értékelése szerint

amennyiben a piaci körülményekben drasztikus romlás nem történik a hátralévő 2 hónapban, a korábban meghirdetett éves EBIT célt túlszárnyalva, 30 millió euró feletti adó és kamatfizetés előtti eredmény érhető el. Adózott eredmény soron azonban várhatóan a növekvő kamat költségek, és az EUR/HUF árfolyam változás - döntően technikai – hatására a tavalyi érték alatti eredmény várható;

Adózott eredmény soron azonban várhatóan a növekvő kamat költségek, és az EUR/HUF árfolyam változás - döntően technikai – hatására a tavalyi érték alatti eredmény várható; a magyarországi és európai fogyasztói kereslet csökkenésének első jelei már megjelennek bizonyos szektorok logisztikai kereslet iránti igényeiben (pl. FMCG, élelmiszer, elektronika), más iparágak (elsősorban gépjármű gyártás) azonban jelenleg képesek kompenzálni ezen kereslet csökkenést.

A fentiek közül tehát a 30 millió eurós EBIT szintű várakozást kell kiemelni, hiszen az év elején még arról számolt be a cég, hogy a tavalyi szinttel megegyező EBIT lenne elérhető idén (27,1 millió euró), ez tehát jelentős felfelé módosítás.

Barna Zsolt, a vállalat vezérigazgatója a jelentéshez csatolt közleményben azt mondta:

„2022 harmadik negyedéve során az európai és hazai ügyfeleink egy része már érzékelte a fogyasztói kereslet csökkenésének első jeleit, mely alacsonyabb szintű logisztikai keresletben csapódik le, azonban a jól diverzifikált ügyfélportfólió, és a Key Account ügyfelekre fókuszáló stratégia eredményeképpen a pénzügyi eredményekre a negyedév során mindezeknek nem volt negatív hatása. Az ügyfeleink visszajelzése alapján az év hátralévő részében előreláthatólag nem fog megismétlődni a tavaly év végi kiemelkedő forgalom, amikor is még az egyébként holt szezonnak számító év végi ünnepek alatt is jelentős számú járművet tudtunk forgalomban tartani. Azonban - közeledve az év végéhez – immáron reálisnak tűnhet az a cél, hogy a teljes üzleti év eredménye – EBIT szinten számítva – az elmúlt 10 év legmagasabb konszolidált értékét éri el, ezzel újabb bizonyítékot adva a társaság sikeres stratégiájának"

A cégvezér a Waberer's részvényeire szóló vételi ajánlatról is szót ejtett, melyet már korábban már az igazgatóság és független tanácsadóként a Concorde is értékelt. A kiadott közleménykben nem javasolták elfogadásra az ajánlatot, tekintve, hogy az jóval alacsonyabb ajánlati árat tartalmaz részvényenként, mint a papírok fair értéke a Concorde szerint.

"Úgy gondolom, hogy az elmúlt 2 év eredményére alapozva, és a tavalyi év végén bemutatott stratégiát végrehajtva, - a rövidebb távú makrogazdasági kockázatok enyhülését követően - hosszú távon is növekedési pályán tudjuk tartani a Waberer’s Csoportot, mely a vételi ajánlatban szereplő árnál jelentősen magasabb részvényenkénti értéket eredményezhet, és középtávon is jelentős értéket tud biztosítani a részvény tulajdonosok számára, amennyiben a részvényárfolyam leköveti a részvények valós értékének változását.” - mondta Barna.

A nyilvános vételi ajánlathoz kapcsolható egyébként az osztalékról szóló döntés is, hiszen a bizonytalanabb részvényesek ösztönözve lehetnek arra, hogy megtartsák a részvényeiket és kompenzálva legyenek az osztalék által.

Oldalazik az árfolyam

Az idei év mozgalmas volt a Waberer's részvényei számára, viszont a nyilvános vételi ajánlat beérkezése óta lényegében csak oldalozik a 2 200 forintos szint közelében az árfolyam.

Címlapkép: Getty Images