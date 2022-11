Előkerült a hacker, aki feltörte a magyar diákok rendszerét

A támadás sikeres volt, így a támadó illetéktelen hozzáférést szerezhetett a közoktatás minden intézményében kötelezően használt adminisztrációs rendszer adataihoz.

A LAP SZERINT VALAMENNYI DIÁK ÖSSZES, A KRÉTA-BAN KEZELT ADATA KISZIVÁROGHATOTT, DE NEMCSAK EZEKHEZ, HANEM A CÉG MÁS ADATBÁZISAIHOZ ÉS A FORRÁSKÓDOKHOZ, ILLETVE A FEJLESZTŐK BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓJÁHOZ IS HOZZÁFÉRHETTEK.

Ezt most a támadásban részt vevő - a támadásról a lapnak bizonyítékokat is szolgáltartó - hacker megerősítette, és azt is állította, az eKRÉTA Informatikai Zrt-nél már a támadás után nem sokkal tudomást szereztek arról, hogy illetéktelen hozzáférés történt. A cégnél egymás között arról beszéltek, hogyan lehetne elkenni a történteket. „Vagy végig igazat kell mondani, vagy végig tagadni, de menet közben nincs módosítási lehetőség” – írta egyikük.

A Telex által megszólaltatott hacker azt mondta a lapnak, az akciójukkal a magyar rendszerek rossz állapotát akarták bemutatni, és a támadással tiltakoznak a problémák ellen, de

személyes adatokat nem tesznek közzé, mert nem akarnak ártani a diákoknak.

Az eset kapcsán a NAIH már vizsgálatot indított hivatalból, szakértők szerint pedig könnyen lehet, hogy jelentős GDPR-bírság lesz az ügy vége.

Címlapkép: Getty Images