Itt az újabb meredek kriptós sztori, rekordmértékben zuhant a világ egyik leggazdagabb emberének vagyona

Hónapok óta tartó oldalazás után már nagyon érett egy nagyobb elmozdulás a bitcoin árfolymában, és a héten ez meg is érkezett, hiszen a legnagyobb piaci értékű kriptovaluta árfolyama közel 15 százalékot esett az elmúlt két napban, ezzel két éve nem látott szintekre került a jegyzés.

Az egész kriptopiacra kiterjedő hangulatromlás annak tudható be, hogy az egyik legnagyobb szereplőnek számító FTX kriptotőzsdével, annak saját tokenjével, az FTT-vel, és a FTX-hez az alapítón keresztül szorosan kapcsolódó Alameda Research nevű kriptokereskedő céggel kapcsolatban

likviditási problémák merültek fel.

A CoinDesk múlt pénteken ugyanis arról számolt be, hogy az FTX által kibocsátott token, az FTT az Alameda 14,6 milliárd dolláros vagyonának mintegy negyedét tette ki. Egy másik, "FTT collateral" nevű tétel 2,16 milliárd dollárt tett ki. Ezt tehát könnyű úgy értelmezni, hogy az Alameda pénzügyei - és így az FTX-é is - nem olyan szilárdak, mint gondolták sokan.

Feltételezhetően a leleplezésekre reagálva a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének számító Binance alapítója, Changpeng Zhao azt tweetelte, hogy a tőzsdéje felszámolja az FTT-állományát.

As part of Binances exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4 {:url}