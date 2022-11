Véleményt mondott a Wood a Graphisoft Parkról

A Graphisoft Park harmadik negyedéves eredményei nem tartogattak nagyobb meglepetéseket – írja a Wood. Az elemzőház szerint a jövő évig várni kell, hogy tisztábban látható legyen a hozameltolódás mértéke, és hogy ennek várhatóan milyen hatása lehet a portfólió értékére.

A Graphisoft Park 0,5-ös P/NAV szorzón forog, amivel nem kiemelkedően olcsó az európai tőzsdei ingatlancégek jelenleg nyomott értékeltségéhez képest, de a nyereséghozama (a P/E ráta reciproka) még mindig kiemelkedő.

A menedzsment előrejelzése az FFO (Funds From Operations) kismértékű növekedését jelzi 2023-ra. Ha ez megvalósul, akkor ez több mint 20 százalékos emelkedést jelentene a Wood becsléseihez képest, miután az elemzőház 2023-re az üresedés növekedését feltételezi a makrogazdasági lassulás bérlőkre gyakorolt hatását előrevetítve.

A Wood szerint a Graphisoft Park továbbra is egyike azon kevés ingatlanos cégeknek a közép-kelet-európai régióban, amelyek a jelenlegi környezetben vonzónak tűnnek. Egy nagyobb szereplő általi felvásárlás továbbra is a legfontosabb trigger a Wood szerint. Az elemzőház szerint jó kezdeményezés, hogy a kereskedésben és az osztalékfizetésben euróra térjenek át, amelyet a cég a jelentésben is említett.

A Wood célára változatlanul 4 144 forint/részvény, az ajánlása pedig továbbra is vétel.

A tegnapi záróárhoz képest a Wood célára 32 százalékos felértékelődési potenciált jelez.

A jelentést követően ma 3,5 százalékos pluszban van a Graphisoft Park árfolyama, idén azonban 13,6 százalékot esett a jegyzés.

Címlapkép: BÉT