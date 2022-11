Hamarosan eldől, ki birtokolja majd az internetet: vajon mindannyian kaphatunk majd egy szeletet a világhálóból?

Tonács Attila 2022. november 12. 12:00

Az internet a legtöbb ember számára egy folyamatosan elérhető csatorna, amellyel akár tőle távoli globális folyamatokba is becsatlakozhat, rajta keresztül létrehozhatja a saját vállalkozását, személyes tartalmaiból közösségi élményt formálhat. Bármekkora is legyen az egyéni felhasználó hozzájárulása az internet tartalmi bővüléséhez, a szabályokat mások írják helyette, még arról sem dönthet, ki, hogyan és mire használja a fel az adatait. A Web3 többek között ezt az autonómiát szeretné visszaadni a felhasználónak, és ehhez a blokklánc decentralizált mechanizmusait venné igénybe. Cikkünkben bemutatjuk, mit ígér az internet harmadik generációja nekünk felhasználóknak, és milyen Web3-hoz kötődő alkalmazásokat vehetünk igénybe már most.