Megérkeztek az amerikai inflációs adatok, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

A hét második napján is folytatódik a gázár emelkedése a holland TTF gáztőzsdén, miután az elmúlt hetek enyhe időjárását követően hamarosan hidegebbre fordulhat az idő, emellett pedig a norvég Equinor Aasgard B gázfeldolgozó platformjának gáztermelése is leállításra került egy üzemi baleset következtében. A gázár emelkedéséhez szintén hozzájárul, hogy az egiyk legnagyobb LNG-terminál, az amerikai Freeport LNG továbbra sem nyújtotta be a tevékenységének újraindítására irányuló kérelmét az amerikai hatóságoknál.