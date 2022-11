Dőlnek a dominók, újabb kriptocég mehet csődbe

A BlockFi a múlt héten szüneteltette a kifizetéseket és korlátozta a platformján folytatott tevékenységet, mondván, hogy az FTX körüli bizonytalanság miatt nem tudja a szokásos módon folytatni az üzletmenetet. A BlockFi most azt tervezi, hogy elbocsátja néhány dolgozóját, miközben a bajba jutott cég felkészül egy esetleges csődvédelmi eljárásra, mondták az ügyet ismerő források.

A csődbejelentéssel a BlockFi válhat Sam Bankman-Fried kripto-birodalmának hirtelen összeomlásának legújabb áldozatává.

Az FTX és a hozzá kapcsolódó cégek pénteken csődvédelmet kértek anélkül, hogy nyilvánosságra hozták volna, hogy milyen más kriptós cégeknek volt kitettsége a tőzsdével szemben.

Egy hétfői blogbejegyzésben a BlockFi azt írta, hogy "jelentős kitettséggel" rendelkezik az FTX és az Alameda felé, beleértve az Alamedának nyújtott hiteleket, az FTX.com-on tartott eszközöket és az FTX US-nek nyújtott hitelkeretből le nem hívott összegeket. A vállalat tagadta, hogy eszközeinek többsége az FTX-nél lenne letétbe helyezve.

"Számos forgatókönyv állhat rendelkezésünkre, és most végezzük a munkát, hogy meghatározzuk a legjobb utat" - áll a vállalat közleményében. A BlockFi hétfőn azt is közölte, hogy a Haynes & Boone LLP ügyvédi iroda továbbra is a cég elsődleges külső tanácsadója, a Berkeley Research Group pedig pénzügyi tanácsadóként kapott megbízást.

"A BlockFi rendelkezik a szükséges likviditással ahhoz, hogy minden lehetőséget megvizsgáljon, és szakértő külső tanácsadókat szerződtettünk, akik segítenek a BlockFi következő lépéseinek navigálásában" - áll a cég bejegyzésében.

A BlockFi a közelmúltban Kenric Kattnerrel, a Haynes & Boone csődeljárási partnerével dolgozott együtt - mondták az ügyet ismerő források.

A BlockFi egyike azoknak a vállalatoknak, amelyek a nyáron az FTX által történő megmentésre kötöttek megállapodást, miután a kriptopénzek árának meredek zuhanása felborította több hitelező, tőzsde és bitcoinbányászati vállalat mérlegét. Júliusban a BlockFi 400 millió dolláros rulírozó hitelkeretet kapott az FTX-től egy olyan adósságügylet keretében, amely egyben opciót adott az FTX-nek a vállalat megvásárlására.

A BlockFi lehívta a hitelkeret nagy részét, ha nem is az egészet, mondták a források. Emellett több millió dolláros, részben az FTX FTT tokenjeivel fedezett kölcsönt nyújtott az FTX testvérvállalatának, az Alamedának - mondták más, az ügyet ismerő források.

A BlockFi társalapítója és operatív igazgatója, Flori Marquez a múlt héten a Twitteren azt írta, hogy a vállalat összes terméke teljes mértékben működőképes, és hogy az ügyfelek kifizetéseit feldolgozza. Két nappal később befagyasztotta az ügyfelek pénzkivételeit.

Az ügyet ismerő személyek szerint a BlockFi 2021-ben 14 és 20 milliárd dollár közötti ügyfélbetétekkel rendelkezett, és 7,5 milliárd dollárt hitelezett ki. Ezek a betétek valószínűleg sokkal kevesebbet érnek a kriptopénzek idei árfolyamcsökkenése miatt - mondta az egyik forrás.

Címlapkép: Getty Images