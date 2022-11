Itt az FTX összeomlásának újabb áldozata

A múlt héten csődöt jelentett FTX gyors megszűnése példátlan zűrzavart okozott a Genesis számára, ami miatt a vállalat hitelnyújtó ága nem tudott eleget tenni az összes pénzkivonási kérelemnek - közölte a vállalat az ügyfelekkel. A vállalat közölte, hogy a jövő héten tervet nyújt be a hitelezési üzletágára vonatkozóan.

A Genesis a Twitteren keresztül azt is közölte, hogy iparági tanácsadókat fogadott fel, hogy minden lehetőséget megvizsgáljanak.

Derar Islim vezérigazgató elismerte, hogy a Genesis Global Capital, a hitelezési üzletág jelenlegi likviditását meghaladta a kivonási kérelmek száma; de egyértelművé tette, hogy a Genesis azonnali és származtatott ügyleteket bonyolító kereskedési ága és letétkezelési üzletága "továbbra is teljes mértékben működőképes".

A Genesis arról is biztosította ügyfeleit, hogy "nincs folyamatban lévő hitelezési kapcsolata az FTX-szel vagy az Alamedával".

Mint a Bloomberg megjegyzi, a Genesis az egyik legrégebbi és legismertebb kriptopénz bróker, amely kereskedési és letétkezelési szolgáltatásokat kínál a digitális eszközökkel foglalkozó professzionális befektetőknek. Az elmúlt évek során az egyik legnagyobb kriptopénz-hitelezőként is megvetette a lábát, lehetővé téve az alapok vagy más market makerek számára, hogy dollárt vagy kriptovalutákat vegyenek kölcsön a kereskedéseik tőkeáttételéhez.

A Genesis aktív hitelállománya szeptember végén 2,8 milliárd dollár volt, ami 43 százalékos csökkenést jelent a június végi 4,9 milliárd dollárhoz képest - közölte a vállalat a nemrég közzétett harmadik negyedéves jelentésében.

A vállalatnak az is ártott, hogy kitettsége volt a Three Arrows Capital kripto hedge fundban, amely idén nyáron csődöt jelentett. A bírósági dokumentumok szerint a Genesis korábban 2,4 milliárd dollárt adott kölcsön a Three Arrowsnak. A Genesis anyavállalata, a Digital Currency Group 1,2 milliárd dolláros követeléssel rendelkezik a csődbe ment hedge funddal szemben.

A WSJ szerint a Genesisnek az Alameda Research-el - a csődbe ment FTX kriptotőzsde testvérvállalatával, amely egyébként szintén csődbe ment - szemben is voltak fennálló követelései.

Azt a nehéz döntést hoztuk, hogy ideiglenesen felfüggesztjük a hitelezési üzletágban a kifizetéseket és az új hitelkihelyezéseket. Szorgalmasan dolgozunk a hitelezési ügyfélkötelezettségeink teljesítéséhez szükséges likviditás biztosításán

- közölte szerdán a Genesis szóvivője.

A bitcoin árfolyama esik a hírek megjelenése után, a jegyzés 2,4 százalékos mínuszban van ma.

Címlapkép: Getty Images