Vegyes a kép az amerikai piacon

Az Alibaba részvényei nagyot emelkedtek a tegnapi kereskedésben, miután a kínai e-kereskedelmi óriás a negyedéves számok közlése mellett új visszavásárlási tervet jelentett be, és arra is utaltak a vezetőségnél, hogy a szigorú Covid-korlátozások enyhítése kezd megjelenni az üzletmenet alakulásán is.