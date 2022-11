Zseniális húzás a Budweisertől: a focivébé nyertesének adja a nyakán maradt sört

Nagy vita alakult ki Katar döntése után, amellyel az utolsó pillanatokban megtiltotta a sör árusítását a világbajnokság mérkőzésein.

A Budweiser azonban ebben a helyzetben is megtalálta a marketingértéket: amellett, hogy a világbajnokság győztes országa 42 millió dollárt kap, a Budweiser eladatlan sörkészletét is hazaviheti. Itt az erről szóló Twitter-üzenet:

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1