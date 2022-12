Hiába a szankciók, soha nem látott összegekért ömlik az orosz LNG Európába

Az Európai Unió ugyan idén lényegesen csökkenteni tudta az orosz energiahordozóktól való függőségét, mégis akad egy olyan termék melynek kereskedelme virágzik, és az EU egyhamar egészen biztosan nem fogja bojkottálni azt. Az említett termék pedig nem más, mint a cseppfolyósítótt-földgáz, azaz az LNG.

Soha nem volt szó totális embargóról?

Az ukrajnai invázió előtt az Oroszországból származó vezetékes gáz volt Európa legnagyobb üzemanyagforrása, mivel azonban a Kreml azóta lényegében teljesen szünetelteti az ellátást, a régió kénytelen volt több LNG-t behozni Oroszországból és a világ minden tájáról, hogy feltöltse a tárolókat a téli időszak előtt.

Ennek következtében az Oroszországból származó LNG-import egy év alatt mintegy 40 százalékkal nőtt,

Az EU január és szeptember között rekordösszegű, 12,5 milliárd eurót költött orosz cseppfolyósított földgázra, azaz ötször többet, mint egy évvel korábban.

Az olyan országok, mint Franciaország és Belgium megugró kereslete hozzájárult ahhoz, hogy Oroszország idén a második legnagyobb LNG szállítója lett az északnyugat-európai régiónak, jóval az Egyesült Államok mögött, de Katar előtt.

Továbbra is érkeznie kell LNG-nek Oroszországból, szükségünk van erre a már így is elég feszes globális LNG-mérleg szempontjából

- mondta Anne-Sophie Corbeau, a Columbia Egyetem Globális Energiapolitikai Központjának kutatója, majd hozzátette, hogy szerinte a jelenlegi helyzetben a legtöbb európai ország valóban szemet huny afelett, hogy a szankciókat követően Oroszország a kontinens második legnagyobb beszállítója. Az európai nemzetek közül csak az Egyesült Királyság és a balti államok állították le teljesen az orosz LNG vásárlását.

Ugyan az orosz gázzal szembeni teljes embargó soha nem tűnt reálisnak, különösen a globális kínálat szűkösségét figyelembevéve, az EU mégis komoly erőfeszítéseket tesz az alternatívák felkutatására. Márciusban a blokk ígéretet tett arra, hogy idén az Oroszországból származó gázimportjának csaknem kétharmadát pótolja, nagyrészt globális cseppfolyósított földgáz formájában. Ezt követően az év végére már az orosz gáz jelenleg kevesebb mint 10 százalékát teszi ki a régió gázellátásának, szemben a tavalyi több mint egyharmaddal, ami pedig az orosz LNG-t illeti, a régió részesedése az orosz szállításokból közel a felét teszi ki.

A hajókövetési adatok szerint az európai szállítások messze nem egyenletesek. Azt követően, hogy Nagy-Britannia elutasította az orosz LNG-t, a szállítmányok máshol találtak otthonra:

Oroszország belga kikötőkbe irányuló szállítmányai január és október között több mint kétszeresére nőttek, Franciaország importja pedig 60 százalékkal emelkedett.

Soha nem volt szó totális embargóról, ami az orosz gázt illeti, és ez azóta sem változott

- mondta Eric Mamer, az Európai Bizottság vezető szóvivője egy november 25-i tájékoztatón.

Nincs jó vagy rossz LNG-projekt

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a legtöbb globális LNG-szállítmányt hosszú távú szerződések kötik, az eladók gyakran nagy multinacionális vállalatok, amelyek nagyjából mentesülnek a kormányzati ellenőrzéstől.

A francia TotalEnergies például 20 százalékos részesedéssel rendelkezik a Jamal LNG-ben, Oroszország legnagyobb termelő létesítményében. Ugyan a vállalat leállította az új oroszországi beruházásokat és eladott néhány eszközt az országban, ígéretet tett arra, hogy a Jamalban marad, hogy hozzájáruljon Európa gázellátásának biztosításához, amíg ezt a szankciók ezt lehetővé teszik.

A Total emellett 19 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik az orosz Novatek-ben, amely a projektet irányítja.

A jelenlegi helyzetben nem létezhetnek jó és rossz LNG-projektek

- mondta Leonid Mikhelson, a Novatek vezérigazgatója, aki azt is elmondta, hogy a vállalat továbbra is a kapacitásbővítésen dolgozik, az Arctic LNG 2 fejlesztése pedig már a jövő évben megkezdődik.

Az energiaóriás Gazprom ugyan elsősorban vezetékes gázt szállít Európába, de már szintén megkezdte az LNG szállítását is a régióba. Bár az oroszok Távol-Keleten található hatalmas Szahalin 2 projektje főként az ázsiai régió LNG-szállítmányaiért felelős, egy új, kisebb létesítményből az orosz Balti-tenger partján már Görögországba is indultak szállítmányok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Oroszország a jövőben nem fogja csökkenteni az LNG-szállítást, ahogyan azt a csővezetékes szállítások esetében is tette.

Nem világos azonban, hogy a fellendülő LNG-kereskedelem milyen hatással van az orosz költségvetésre, bár a kormány magasabb nyereségadót kér az üzemanyag exportőreitől, és bár Moszkva kevesebb vezetékes gázt küld Európába, az utóbbi időben elszálló piaci árakból így is komoly mértékben profitálhat.

Egyelőre tehát úgy tűnik, Európának nincs más választása, mint továbbra is vásárolni az orosz cseppfolyósított gázt, mivel a fogyasztók az elmúlt évtizedek legsúlyosabb megélhetési válságát élik át, és a meredek üzemanyagárak az inflációt is serkentik.

Ami a piac jövőjét illeti, a gázpiac az előttünk álló években várhatóan továbbra is szűkös marad majd, egészen addig, amíg új LNG-készletek nem állnak majd rendelkezésre, melyre reális esetben legkorábban 2025-ben kerülhet sor

- mondta Kate Dourian tanácsadó, a washingtoni Arab Gulf States Institute nem rezidens munkatársa, majd hozzátette, hogy továbbra is kétséges, hogy az EU képes lesz e konszenzusra jutni az orosz LNG-t is érintő szigorúbb szankciókkal kapcsolatban.

(Bloomberg)

Címlapkép: Getty Images